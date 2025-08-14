Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.08.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 1
Performance 1M: -68,97 %
Nagarro
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 2
Performance 1M: -7,25 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 3
Performance 1M: -30,42 %
Nordex
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 4
Performance 1M: +18,03 %
Nemetschek
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 5
Performance 1M: -3,80 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 6
Performance 1M: -17,42 %
Bechtle
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 7
Performance 1M: +1,55 %
