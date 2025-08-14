Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 14.08.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.08.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -5,09 %
Tagesperformance: -5,09 %
Platz 1
Performance 1M: -2,31 %
Performance 1M: -2,31 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,04 %
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 2
Performance 1M: -11,89 %
Performance 1M: -11,89 %
Ferrari
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 3
Performance 1M: -8,16 %
Performance 1M: -8,16 %
Nordea Bank Abp
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 4
Performance 1M: +5,87 %
Performance 1M: +5,87 %
BBVA
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 5
Performance 1M: +23,34 %
Performance 1M: +23,34 %
Allianz
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 6
Performance 1M: +7,37 %
Performance 1M: +7,37 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte