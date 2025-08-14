Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im ATX am 14.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.08.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DO & CO
Tagesperformance: +10,56 %
Platz 1
Performance 1M: +1,91 %
BAWAG Group
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 2
Performance 1M: +2,02 %
Wienerberger
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 3
Performance 1M: +9,64 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 4
Performance 1M: +9,91 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 5
Performance 1M: +4,82 %
