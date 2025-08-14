    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRolls-Royce Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Rolls-Royce Holdings

    AKTIE IM FOKUS

    Rolls-Royce setzen Rekord-Rally fort

    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Die Papiere des britischen Triebwerkherstellers Rolls-Royce haben am Donnerstag ihre starke Jahresentwicklung einmal mehr untermauert. Mit 1.111 Pence erreichten sie den höchsten Stand ihrer Geschichte. Unter den stärksten Werten im Londoner Leitindex FTSE 100 gewannen sie zuletzt noch 2,1 Prozent.

    In diesem Jahr, in dem das Unternehmen am Markt mit zuversichtlichen Prognosen überzeugen konnte, haben sich die Titel mittlerweile fast verdoppelt. Damit stellt Rolls-Royce die Aktien anderer Triebwerksproduzenten wie MTU oder Safran in den Schatten.

    Analysten sind von Rolls-Royce schon länger begeistert. Am Donnerstag erhöhte Ian Douglas-Pennant von der UBS sein Kursziel von 1075 auf 1375 Pence sowie seine Schätzungen für den freien Barmittelzufluss im Jahr 2028. Er hat überdurchschnittlich hohe Erwartungen mit Blick auf die Preise und die Profitabilität./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

    Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 388 auf Tradegate (14. August 2025, 17:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 108,86 Mrd..

    Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1050. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,778GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000GBP was eine Bandbreite von -23,43 %/-31,09 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
