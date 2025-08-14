Rolls-Royce setzen Rekord-Rally fort

Analysten sind von Rolls-Royce schon länger begeistert. Am Donnerstag erhöhte Ian Douglas-Pennant von der UBS sein Kursziel von 1075 auf 1375 Pence sowie seine Schätzungen für den freien Barmittelzufluss im Jahr 2028. Er hat überdurchschnittlich hohe Erwartungen mit Blick auf die Preise und die Profitabilität./ajx/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 388 auf Tradegate (14. August 2025, 17:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 108,86 Mrd..

Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1050. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,778GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000GBP was eine Bandbreite von -23,43 %/-31,09 % bedeutet.