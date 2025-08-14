RAK ICC stärkt Stiftungsordnung mit Gesetzesänderungen von 2025

RAS AL KHAIMAH CITY, VAE / ACCESS Newswire / 14. August 2025 / Das Ras Al Khaimah International Corporate Centre (RAK ICC) hat bedeutende Änderungen seiner Stiftungsordnung von 2019 bekannt gegeben, die am 31. Juli 2025 in Kraft getreten sind. Diese Änderungen stellen eine der umfangreichsten Aktualisierungen des Regelwerks seit seiner Einführung dar und stärken die Position der VAE als wettbewerbsfähigen Standort für Vermögensstrukturierung und langfristigen Vermögensschutz.

Stiftungen des RAK ICC sind weithin für ihre Flexibilität, Vertraulichkeit und rechtliche Stabilität bekannt, was sie zu einer bevorzugten Wahl für vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Family Offices sowohl innerhalb der VAE als auch international macht. Diese Strukturen werden häufig für die Nachfolgeplanung, die Familien-Governance und die Bündelung verschiedener Vermögenswerte unter einer einzigen juristischen Person eingesetzt.

Die Änderungen von 2025 führen strengere rechtliche Schutzmaßnahmen und verbesserte Governance-Maßnahmen ein, einschließlich: