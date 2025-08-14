    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    Infineon schließt Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell erfolgreich ab (FOTO)

    München (ots) - - Zukauf stärkt Position im Bereich der softwaredefinierten
    Fahrzeuge und baut Spitzenstellung bei Halbleitern für Automobilanwendungen
    insgesamt aus

    - Zusätzliche Wachstumschancen bieten Anwendungen im Bereich physischer KI, wie
    humanoide Roboter

    - Erhebliches Wachstumspotenzial durch Design-Win-Pipeline von rund 4 Milliarden
    US-Dollar bis 2030

    Die Infineon Technologies AG hat die Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts
    von Marvell Technology, Inc. (NASDAQ: MRVL) abgeschlossen. Die
    Transaktionsvereinbarung war bereits im April 2025 bekannt gegeben worden und
    alle notwendigen behördlichen Genehmigungen wurden zwischenzeitlich erteilt. Mit
    der Übernahme stärkt Infineon die Systemkompetenz für softwaredefinierte
    Fahrzeuge und baut die führende Position im Bereich der Mikrocontroller für
    Automobilanwendungen weiter aus.

    "Mit der Transaktion stärken wir unsere führende Position im Bereich der
    Automotive-Halbleiter und bekräftigen unsere Strategie des profitablen
    Wachstums", sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. "Gemeinsam
    mit unseren Kunden und Partnern und mit einem noch umfassenderen Portfolio
    treiben wir den Wandel zum softwaredefinierten Fahrzeug voran. Darüber hinaus
    eröffnet uns die Übernahme neue Möglichkeiten im Bereich physischer KI, wie
    humanoide Roboter. Wir freuen uns, mehrere hundert hochqualifizierte und
    motivierte Mitarbeiter im Infineon-Team zu begrüßen und die Ethernet-Technologie
    in neue Dimensionen zu führen."

    Ethernet ist eine Schlüsseltechnologie für die Kommunikation mit geringer Latenz
    und hoher Bandbreite. Die Technologie überträgt schnell und zuverlässig große
    Datenmengen zwischen Komponenten wie Mikrocontrollern, Prozessoren und Sensoren.
    Damit ist sie für softwaredefinierte Fahrzeuge unverzichtbar und hat darüber
    hinaus erhebliches Potenzial in angrenzenden Anwendungsbereichen wie humanoide
    Roboter. Durch die Transaktion kann Infineon die Stärken des
    Automotive-Ethernet-Portfolios von Marvell mit der eigenen Mikrocontroller- und
    Systemkompetenz kombinieren und damit Kunden noch umfassendere Lösungen
    anbieten.

    "Wir sind unglaublich stolz auf das, was unser Team mit dem Aufbau eines
    Weltklasse-Automotive-Ethernet-Geschäfts erreicht hat", sagt Matt Murphy,
    Chairman und CEO von Marvell. "Durch unermüdlichen Innovationsgeist und enge
    Partnerschaften in der gesamten Automobilbranche hat das Team eine führende
    Position in diesem wichtigen Technologiebereich errungen. Infineon ist das
    richtige Unternehmen, um das Geschäft nun auf die nächste Stufe zu heben: Mit
    den nötigen Skalenvorteilen, einem breiten Portfolio sowie einem weiten
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 36,52 auf Tradegate (14. August 2025, 17:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +5,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 47,70 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +6,76 %/+34,14 % bedeutet.

