Infineon schließt Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell erfolgreich ab (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 36,52 auf Tradegate (14. August 2025, 17:10 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +5,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,47 %. Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 47,70 Mrd.. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +6,76 %/+34,14 % bedeutet.

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Infineon Technologies Infineon Technologies -0,10 % Aktie 28 Aufrufe heute Sal-Paradise 07.08.25, 09:28

München (ots) - - Zukauf stärkt Position im Bereich der softwaredefiniertenFahrzeuge und baut Spitzenstellung bei Halbleitern für Automobilanwendungeninsgesamt aus- Zusätzliche Wachstumschancen bieten Anwendungen im Bereich physischer KI, wiehumanoide Roboter- Erhebliches Wachstumspotenzial durch Design-Win-Pipeline von rund 4 MilliardenUS-Dollar bis 2030Die Infineon Technologies AG hat die Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäftsvon Marvell Technology, Inc. (NASDAQ: MRVL) abgeschlossen. DieTransaktionsvereinbarung war bereits im April 2025 bekannt gegeben worden undalle notwendigen behördlichen Genehmigungen wurden zwischenzeitlich erteilt. Mitder Übernahme stärkt Infineon die Systemkompetenz für softwaredefinierteFahrzeuge und baut die führende Position im Bereich der Mikrocontroller fürAutomobilanwendungen weiter aus."Mit der Transaktion stärken wir unsere führende Position im Bereich derAutomotive-Halbleiter und bekräftigen unsere Strategie des profitablenWachstums", sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. "Gemeinsammit unseren Kunden und Partnern und mit einem noch umfassenderen Portfoliotreiben wir den Wandel zum softwaredefinierten Fahrzeug voran. Darüber hinauseröffnet uns die Übernahme neue Möglichkeiten im Bereich physischer KI, wiehumanoide Roboter. Wir freuen uns, mehrere hundert hochqualifizierte undmotivierte Mitarbeiter im Infineon-Team zu begrüßen und die Ethernet-Technologiein neue Dimensionen zu führen."Ethernet ist eine Schlüsseltechnologie für die Kommunikation mit geringer Latenzund hoher Bandbreite. Die Technologie überträgt schnell und zuverlässig großeDatenmengen zwischen Komponenten wie Mikrocontrollern, Prozessoren und Sensoren.Damit ist sie für softwaredefinierte Fahrzeuge unverzichtbar und hat darüberhinaus erhebliches Potenzial in angrenzenden Anwendungsbereichen wie humanoideRoboter. Durch die Transaktion kann Infineon die Stärken desAutomotive-Ethernet-Portfolios von Marvell mit der eigenen Mikrocontroller- undSystemkompetenz kombinieren und damit Kunden noch umfassendere Lösungenanbieten."Wir sind unglaublich stolz auf das, was unser Team mit dem Aufbau einesWeltklasse-Automotive-Ethernet-Geschäfts erreicht hat", sagt Matt Murphy,Chairman und CEO von Marvell. "Durch unermüdlichen Innovationsgeist und engePartnerschaften in der gesamten Automobilbranche hat das Team eine führendePosition in diesem wichtigen Technologiebereich errungen. Infineon ist dasrichtige Unternehmen, um das Geschäft nun auf die nächste Stufe zu heben: Mitden nötigen Skalenvorteilen, einem breiten Portfolio sowie einem weiten