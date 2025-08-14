Infineon schließt Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell erfolgreich ab (FOTO)
Fahrzeuge und baut Spitzenstellung bei Halbleitern für Automobilanwendungen
insgesamt aus
- Zusätzliche Wachstumschancen bieten Anwendungen im Bereich physischer KI, wie
humanoide Roboter
- Erhebliches Wachstumspotenzial durch Design-Win-Pipeline von rund 4 Milliarden
US-Dollar bis 2030
Die Infineon Technologies AG hat die Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts
von Marvell Technology, Inc. (NASDAQ: MRVL) abgeschlossen. Die
Transaktionsvereinbarung war bereits im April 2025 bekannt gegeben worden und
alle notwendigen behördlichen Genehmigungen wurden zwischenzeitlich erteilt. Mit
der Übernahme stärkt Infineon die Systemkompetenz für softwaredefinierte
Fahrzeuge und baut die führende Position im Bereich der Mikrocontroller für
Automobilanwendungen weiter aus.
"Mit der Transaktion stärken wir unsere führende Position im Bereich der
Automotive-Halbleiter und bekräftigen unsere Strategie des profitablen
Wachstums", sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. "Gemeinsam
mit unseren Kunden und Partnern und mit einem noch umfassenderen Portfolio
treiben wir den Wandel zum softwaredefinierten Fahrzeug voran. Darüber hinaus
eröffnet uns die Übernahme neue Möglichkeiten im Bereich physischer KI, wie
humanoide Roboter. Wir freuen uns, mehrere hundert hochqualifizierte und
motivierte Mitarbeiter im Infineon-Team zu begrüßen und die Ethernet-Technologie
in neue Dimensionen zu führen."
Ethernet ist eine Schlüsseltechnologie für die Kommunikation mit geringer Latenz
und hoher Bandbreite. Die Technologie überträgt schnell und zuverlässig große
Datenmengen zwischen Komponenten wie Mikrocontrollern, Prozessoren und Sensoren.
Damit ist sie für softwaredefinierte Fahrzeuge unverzichtbar und hat darüber
hinaus erhebliches Potenzial in angrenzenden Anwendungsbereichen wie humanoide
Roboter. Durch die Transaktion kann Infineon die Stärken des
Automotive-Ethernet-Portfolios von Marvell mit der eigenen Mikrocontroller- und
Systemkompetenz kombinieren und damit Kunden noch umfassendere Lösungen
anbieten.
"Wir sind unglaublich stolz auf das, was unser Team mit dem Aufbau eines
Weltklasse-Automotive-Ethernet-Geschäfts erreicht hat", sagt Matt Murphy,
Chairman und CEO von Marvell. "Durch unermüdlichen Innovationsgeist und enge
Partnerschaften in der gesamten Automobilbranche hat das Team eine führende
Position in diesem wichtigen Technologiebereich errungen. Infineon ist das
richtige Unternehmen, um das Geschäft nun auf die nächste Stufe zu heben: Mit
den nötigen Skalenvorteilen, einem breiten Portfolio sowie einem weiten
