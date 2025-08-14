    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Verkehrsminister

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Suche nach neuem Bahnchef hat begonnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Wechsel an der Spitze der Bahn nach Lutz' Aus.
    • Suche nach neuem Bahnchef hat begonnen.
    • Neue Strategie für Schiene wird am 22. September vorgestellt.

    BERLIN (dpa-AFX) - Mit dem vorzeitigen Aus für Bahnchef Richard Lutz hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder die Neuaufstellung des bundeseigenen Konzerns eingeleitet. "Es wird einen Wechsel an der Spitze der Bahn geben", sagte der CDU-Politiker in Berlin. "Die Suche nach einem neuen Bahnchef, einer neuen Bahnchefin hat mit diesem Augenblick begonnen."

    Die Entscheidung über die vorläufige Auflösung des Vertrags von Lutz sei einvernehmlich mit Aufsichtsratschef Werner Gatzer gefallen, hieß es. Lutz werde weiterhin geschäftsführend zur Verfügung stehen, bis die Nachfolge geregelt sei, teilte die Bahn mit.

    Für den 22. September kündigte Schnieder die Verkündung der neuen Strategie der Bundesregierung an, um die Probleme auf der Schiene - marode Infrastruktur, hohe Unpünktlichkeit - schnell wieder in den Griff zu bekommen. "Idealerweise können wir mit der Strategie im September den oder auch die neue Vorstandsvorsitzende präsentieren", sagte Schnieder.

    Der Aufsichtsratsvorsitzende werde jetzt das Auswahlverfahren für eine Neuaufstellung starten und dann die entsprechenden Beschlüsse für das Kontrollgremium vorbereiten./nif/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Verkehrsminister Suche nach neuem Bahnchef hat begonnen Mit dem vorzeitigen Aus für Bahnchef Richard Lutz hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder die Neuaufstellung des bundeseigenen Konzerns eingeleitet. "Es wird einen Wechsel an der Spitze der Bahn geben", sagte der CDU-Politiker in Berlin. "Die …