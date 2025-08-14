Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 14.08.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.339,58USD pro Feinunze und notiert damit -0,48 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 38,03USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,29 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,69USD und verzeichnet ein Plus von +1,42 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,89USD und verzeichnet ein Plus von +0,24 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.151,00 USD +2,17 % Platin 1.349,00 USD +1,12 % Kupfer London Rolling 9.758,17 USD -0,16 % Erdgas 2,832 USD +0,59 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +2,17 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 14.08.25, 17:29 Uhr.