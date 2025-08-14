Dax legt zu - US-Erzeugerpreise dämpfen Zinshoffnungen in den USA

Interview mit RHM CEO Pappberger (Deutschlandfunk 08.08.2025)





Pappberger: Korrektur um 5% ist gesund. Eine gewisse Unruhe wegen den Friedensgesprächen. Er wünscht sich einen Frieden. Trotzdem muss Europa viel tun in Sachen Verteidigung. RHM rechnet mit 300.000 Menschen die neu in der Rüstung arbeiten. Auftragsbestand über 80 Milliarden. RHM ist das am stärksten wachsende Rüstungsunternehmen weltweit. Bis 2030 rechnet er mit 500.000 Menschen die in der Rüstung für RHM arbeiten inkl. Zulieferern. Die Menschen werden für die kommenden 20 Jahre sehr sichere Arbeitsplätze haben. RHM legt auf großen Wert auf die Ausbildung auch im Hinblick auf neue Robotik. RHM beteiligt sich an der Investitionsinitiative in Europa. RHM konzentriert sich auf den größten Defense Markt Europa und USA. Middle East und Asien ist nur Nummer 3. RHM Deutschland ist im Moment nicht gut gerüstet im Bereich ballistische Abwehr, hier muss man noch viel tun. RHM investiert viel in den eigenen Werksschutz im Bereich Spionage, Cyberabwehr und Terrorismus in Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden. Pappberger: Wir haben keinerlei Auswirkungen im Bereich Zölle, da Rheinmetall in den USA produziert und die USA sich auch auf Rheinmetall verlassen.



