Dax legt zu - US-Erzeugerpreise dämpfen Zinshoffnungen in den USA
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 34.378 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start baute der Dax in mehreren Schüben seine Zugewinne aus.
Die US-Inflation rückte am Donnerstag erneut in den Fokus der Anleger. "Die US-Erzeugerpreise sind im vergangenen Monat mit 0,9 Prozent stärker angestiegen als gehofft. Auch auf Jahressicht zeigt sich eine deutliche Steigerung von 3,3 Prozent", erläuterte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Damit dürfte vorerst ein Großteil der Zinshoffnungen wieder eingedampft worden sein. Die US-Notenbank hat in diesem Umfeld kaum Bewegungsspielraum und wird sich auch absehbar nicht von der Stelle bewegen", so Lipkow.
"Es muss sich zuerst zeigen, wie sich die erhobenen Strafzölle schlussendlich auswirken und wie sich das konjunkturelle Umfeld verändern wird. Der US-Arbeitsmarkt bleibt weiterhin robust und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA fielen im Erwartungsrahmen aus", erklärte der Analyst. "Schnellschüsse der US-Fed könnten derzeit nach hinten losgehen."
An der Frankfurter Börse standen die Papiere von Rheinmetall, Airbus und Allianz bis kurz vor Börsenschluss an der Spitze der Kursliste. Die RWE-Aktien bildeten hingegen das Schlusslicht.
Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im September kostete 32 Euro und damit ein Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.
Der Ölpreis stieg hingegen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 66,54 US-Dollar, das waren 91 Cent oder 1,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1651 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8583 Euro zu haben.
kopfundbeine schrieb 11.08.25, 21:42
Was stimmt mit dir nicht? Es gibt halt auch Menschen die nicht 24/7 am Handy oder Computer sind. Und noch viel mehr denen die eigene Familie, Freunde oder Beruf wichtiger sind als die aktuellsten Aktienkurse. Also hör auf mit dem blöden Geplänkel hier und kehre in die Höhle zurück aus der du gekommen bist.mitdiskutieren »
Gizmo-Trader schrieb 11.08.25, 09:30
Wieviele Firmen mit einem Auftragsbestand von 63 Mrd. EUR (etwa das 6-fache des Umsatzes) kennt ihr denn so ?mitdiskutieren »
Alokin schrieb 08.08.25, 08:24
mitdiskutieren »
Interview mit RHM CEO Pappberger (Deutschlandfunk 08.08.2025)
Pappberger: Korrektur um 5% ist gesund. Eine gewisse Unruhe wegen den Friedensgesprächen. Er wünscht sich einen Frieden. Trotzdem muss Europa viel tun in Sachen Verteidigung. RHM rechnet mit 300.000 Menschen die neu in der Rüstung arbeiten. Auftragsbestand über 80 Milliarden. RHM ist das am stärksten wachsende Rüstungsunternehmen weltweit. Bis 2030 rechnet er mit 500.000 Menschen die in der Rüstung für RHM arbeiten inkl. Zulieferern. Die Menschen werden für die kommenden 20 Jahre sehr sichere Arbeitsplätze haben. RHM legt auf großen Wert auf die Ausbildung auch im Hinblick auf neue Robotik. RHM beteiligt sich an der Investitionsinitiative in Europa. RHM konzentriert sich auf den größten Defense Markt Europa und USA. Middle East und Asien ist nur Nummer 3. RHM Deutschland ist im Moment nicht gut gerüstet im Bereich ballistische Abwehr, hier muss man noch viel tun. RHM investiert viel in den eigenen Werksschutz im Bereich Spionage, Cyberabwehr und Terrorismus in Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden. Pappberger: Wir haben keinerlei Auswirkungen im Bereich Zölle, da Rheinmetall in den USA produziert und die USA sich auch auf Rheinmetall verlassen.
