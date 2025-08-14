DZ BANK stuft Thyssenkrupp auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp von 9,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatzprognose für 2025./edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:17 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:25 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,37 % und einem Kurs von 8,888EUR auf Tradegate (14. August 2025, 17:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



