Saudi-Arabien springt im Mining Investment Attractiveness Index von Platz 104 auf Platz 23 weltweit

RIYADH, Saudi-Arabien, 14. August 2025 /PRNewswire/ -- Der saudi-arabische Bergbausektor hat einen noch nie dagewesenen globalen Meilenstein erreicht, indem er im Fraser Institute's Mining Investment Attractiveness Index von Platz 104 im Jahr 2013 auf Platz 23 im Jahr 2024 aufgestiegen ist, so die Annual Survey of Mining Companies des Instituts 2024. Das Königreich übertraf damit die Bergbauregionen in prominenten Ländern Asiens und Lateinamerikas.

Auch im Policy Perception Index (PPI) hat das Königreich bemerkenswerte Fortschritte gemacht: Es stieg von Platz 82 im Jahr 2013 auf Platz 20 im Jahr 2024, was das wachsende internationale Vertrauen in sein stabiles regulatorisches Umfeld widerspiegelt.

Auch der Mineral Potential Index (MPI) verzeichnete einen beispiellosen Sprung von Platz 58 im Jahr 2013 auf Platz 24 im Jahr 2024, was das Ausmaß des riesigen und unerschlossenen Mineralienreichtums des Königreichs verdeutlicht - unterstützt durch laufende geologische Untersuchungen, neue Entdeckungen und gut besuchte Genehmigungsrunden für den Bergbau.

„Diese herausragende Leistung spiegelt den Strukturwandel und die ganzheitlichen Bemühungen wider, die im Rahmen der Vision 2030 im gesamten Bergbau- und Mineraliensektor vorangetrieben werden", sagte His Excellency Eng. Khalid Al-Mudaifer, Vizeminister für Bergbauangelegenheiten.

„Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, den wirtschaftlichen Wert unserer Bodenschätze zu maximieren, Arbeitsplätze für die Bürger zu schaffen und die Lieferketten zu lokalisieren. Der Bergbau ist kein traditioneller Sektor mehr, sondern hat sich zu einem wichtigen Motor für das industrielle und wirtschaftliche Wachstum entwickelt, und wir sind entschlossen, auf dieser Dynamik aufzubauen, um nachhaltigen Erfolg zu gewährleisten", fügte Al-Mudaifer hinzu.

Der Erfolg des Königreichs sei auf umfassende regulatorische Veränderungen in den Bereichen Besitzsicherheit, Besteuerung, Umweltgesetzgebung, Infrastruktur und gesellschaftliches Engagement zurückzuführen. Dank dieser Bemühungen gelang es Saudi-Arabien erstmals, in das oberste Quartil des Indexes aufzusteigen.

Dem Bericht des Fraser Institute zufolge hat das Königreich zwischen 2013 und 2024 außergewöhnliche Verbesserungen bei wichtigen Indikatoren erzielt, darunter:

Verbesserung der Klarheit und Effizienz der Bergbauverwaltung um 305,8 %, von 17 % im Jahr 2013 auf 69 % im Jahr 2024, was weltweit Platz 11 bedeutet.

Verbesserung der Klarheit der Flächennutzung für den Bergbau um 82,2 %, von 45 % im Jahr 2013 auf 82 % im Jahr 2024, was weltweit Platz 7 bedeutet.

102,2 % Verbesserung der Arbeitsvorschriften, von 45 % im Jahr 2013 auf 91 % im Jahr 2024.

Verbesserung der Qualität der geologischen Datenbanken um 81,8 %, von 33 % im Jahr 2013 auf 60 % im Jahr 2024.

Der Bericht lobt das stabile regulatorische Umfeld und die ehrgeizigen Reformen des Königreichs, die das Vertrauen internationaler Investoren gestärkt und Saudi-Arabiens Status als erstklassiges Ziel für Bergbauinvestitionen gefestigt haben - ganz im Einklang mit dem Ziel der Vision 2030, die Wirtschaft zu diversifizieren und strategische Sektoren zu entwickeln.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2750712/King_Abdullah_District.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/saudi-arabien-springt-im-mining-investment-attractiveness-index-von-platz-104-auf-platz-23-weltweit-302530374.html