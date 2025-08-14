Der Börsen-Tag
Deutsche Indizes glänzen: DAX & Co. im Aufwind, US-Märkte schwächeln
An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes wie der DAX zulegen, kämpfen die US-amerikanischen Märkte mit Verlusten. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer.
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes leichte Verluste verzeichnen. Der DAX führt die positive Bewegung in Deutschland an und steht aktuell bei 24.394,71 Punkten, was einem Anstieg von 0,73% entspricht. Der MDAX folgt mit einem Plus von 0,49% und notiert bei 31.109,09 Punkten. Der SDAX verzeichnet den stärksten prozentualen Zuwachs unter den deutschen Indizes mit einem Anstieg von 0,80% auf 17.228,75 Punkte. Der TecDAX zeigt ebenfalls eine positive Tendenz und steht bei 3.774,24 Punkten, was einem Zuwachs von 0,31% entspricht. Im Gegensatz dazu stehen die US-amerikanischen Indizes unter Druck. Der Dow Jones verzeichnet einen Rückgang von 0,32% und notiert bei 44.790,36 Punkten. Der S&P 500 zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung und steht bei 6.457,80 Punkten, was einem leichten Minus von 0,13% entspricht. Insgesamt zeigen die deutschen Märkte heute eine stärkere Performance im Vergleich zu den US-Märkten, die mit leichten Verlusten in den Handelstag gehen.
DAX TopwerteDie DAX-Spitzenreiter sind Rheinmetall mit einem Plus von 3.01%, gefolgt von Vonovia, das um 2.13% zulegte, und MTU Aero Engines, das um 2.07% stieg. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung und tragen zur Stabilität des DAX bei.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichneten die Flopwerte im DAX negative Ergebnisse. RWE fiel um 2.93%, gefolgt von Brenntag mit einem Minus von 1.89% und Münchener Rück, das um 1.04% nachgab. Diese Abwärtsbewegungen belasten den Index.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht TUI mit einem beeindruckenden Anstieg von 5.84% hervor, während TAG Immobilien um 3.66% und Talanx um 3.26% zulegten. Diese Werte zeigen eine starke Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte sind jedoch deutlich schwächer. HelloFresh verzeichnete einen dramatischen Rückgang von 16.21%, gefolgt von ThyssenKrupp mit -8.97% und Nordex, das um 4.21% fiel. Diese Unternehmen stehen unter Druck und zeigen erhebliche Verluste.
SDAX TopwerteIm SDAX führen adesso mit 14.15%, Douglas mit 13.55% und Energiekontor mit 11.66% die Liste der Gewinner an. Diese Werte verdeutlichen eine starke Marktperformance und positive Anlegerstimmung.
SDAX FlopwerteAuf der anderen Seite haben Nagarro mit -3.30%, MBB mit -3.38% und MLP mit -4.19% die schlechtesten Ergebnisse im SDAX erzielt. Diese Unternehmen kämpfen mit negativen Entwicklungen.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind Nemetschek mit 3.21%, Carl Zeiss Meditec mit 1.67% und TeamViewer mit 1.56% die besten Performer. Diese Werte zeigen eine positive Marktreaktion und Vertrauen in die Technologiebranche.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte umfassen Eckert & Ziegler mit -3.28%, Nagarro mit -3.30% und Nordex mit -4.21%. Diese Unternehmen stehen vor Herausforderungen und zeigen eine negative Entwicklung.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind Amazon mit 1.84%, Merck & Co mit 0.80% und JPMorgan Chase mit 0.73% die Topwerte. Diese Unternehmen zeigen eine stabile Performance in einem volatilen Markt.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Nike (B) mit -1.36%, IBM mit -1.44% und Cisco Systems mit -1.68%. Diese Unternehmen haben Schwierigkeiten, sich im aktuellen Marktumfeld zu behaupten.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Texas Pacific Land mit einem Anstieg von 4.09% hervor, gefolgt von Netflix mit 2.38% und Charles Schwab mit 2.20%. Diese Werte zeigen eine positive Marktstimmung.
S&P 500 FlopwerteAuf der anderen Seite verzeichneten Estee Lauder Companies Registered (A) einen Rückgang von -5.71%, The Trade Desk Registered (A) fiel um -6.66% und Enphase Energy um -7.19%. Diese Unternehmen haben mit signifikanten Verlusten zu kämpfen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte