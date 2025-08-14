CisionOne gewinnt zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung "Best Media Monitoring Solution" bei den MarTech Breakthrough Awards 2025
Chicago (ots/PRNewswire) - Cision, ein weltweit führender Anbieter von
Verbraucher- und Medieninformationen, gab heute bekannt, dass CisionOne zum
zweiten Mal in Folge von MarTech Breakthrough , einer führenden
Marktforschungsorganisation, die die innovativsten Unternehmen in den Bereichen
Marketing, Vertrieb und Werbetechnologie auszeichnet, als "Best Media Monitoring
Solution" ausgezeichnet wurde.
Dank modernster KI, Echtzeit-Datenverarbeitung und Automatisierung definiert
Medienbeobachtung neu (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4484633-1&h=192450616
&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4484633-1%26h%3D9
21112763%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fcision.com%252Fmedia-monitoring%26a%3DCisionOn
e%2Bis%2Bredefining%2Bmedia%2Bmonitoring&a=Medienbeobachtung+neu) und versorgt
Kommunikationsteams mit den Erkenntnissen, die sie benötigen, um schneller zu
handeln, intelligenter zu reagieren und selbstbewusst voranzugehen. Weit über
die einfache Erfassung von Erwähnungen hinaus fungiert CisionOne als
intelligenter Assistent, der wichtige Erkenntnisse sofort nach ihrem Entstehen
aufzeigt und so aus dem überwältigenden Medienrauschen klare, umsetzbare
Informationen macht.
"Sich unter Tausenden von Nominierungen hervorzuheben, ist keine Kleinigkeit,
und wir sind stolz darauf, dass CisionOne erneut von MarTech Breakthrough
ausgezeichnet wurde", so Jim Daxner, Chief Product Officer bei Cision. "Dieser
erneute Sieg ist ein Beweis für den durchdachten Einsatz von KI - wir entwickeln
Tools, die PR-Fachleuten helfen, nicht nur Schritt zu halten, sondern immer
einen Schritt voraus zu sein. Ob Echtzeit-Benachrichtigungen, personalisierte
Journalistenansprache oder intelligente Stimmungsanalyse - CisionOne verschafft
Kommunikatoren den entscheidenden Vorteil, den sie in der heutigen
schnelllebigen Medienlandschaft benötigen."
Zu den preisgekrönten Fähigkeiten von CisionOne gehören:
- Intelligentere, KI-gestützte Überwachung: Echtzeit-Erwähnungsströme verfolgen
die Berichterstattung über Marken, Wettbewerber und Branchen, sobald sie
erscheint - gepaart mit dem proprietären React Score von Cision, um potenziell
schädliche Geschichten zu erkennen, bevor sie eskalieren.
- Schnellere, besser umsetzbare Einblicke: Dank Instant Insights und
KI-generierten Zusammenfassungen lassen sich Trends leicht erkennen,
Störfaktoren herausfiltern und Auswirkungen in anpassbaren Dashboards
visualisieren - so können Teams effektiver denn je arbeiten.
- Tiefergehende Intelligenz über alle Kanäle hinweg: Eine einheitliche
Omnichannel-Abdeckung vereint Earned Media und Social Media an einem Ort und
