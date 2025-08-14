CisionOne gewinnt zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung "Best Media Monitoring Solution" bei den MarTech Breakthrough Awards 2025

Chicago (ots/PRNewswire) - Cision, ein weltweit führender Anbieter von

Verbraucher- und Medieninformationen, gab heute bekannt, dass CisionOne zum

zweiten Mal in Folge von MarTech Breakthrough , einer führenden

Marktforschungsorganisation, die die innovativsten Unternehmen in den Bereichen

Marketing, Vertrieb und Werbetechnologie auszeichnet, als "Best Media Monitoring

Solution" ausgezeichnet wurde.



Dank modernster KI, Echtzeit-Datenverarbeitung und Automatisierung definiert

Medienbeobachtung neu (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4484633-1&h=192450616

&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4484633-1%26h%3D9

21112763%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fcision.com%252Fmedia-monitoring%26a%3DCisionOn

e%2Bis%2Bredefining%2Bmedia%2Bmonitoring&a=Medienbeobachtung+neu) und versorgt

Kommunikationsteams mit den Erkenntnissen, die sie benötigen, um schneller zu

handeln, intelligenter zu reagieren und selbstbewusst voranzugehen. Weit über

die einfache Erfassung von Erwähnungen hinaus fungiert CisionOne als

intelligenter Assistent, der wichtige Erkenntnisse sofort nach ihrem Entstehen

aufzeigt und so aus dem überwältigenden Medienrauschen klare, umsetzbare

Informationen macht.







und wir sind stolz darauf, dass CisionOne erneut von MarTech Breakthrough

ausgezeichnet wurde", so Jim Daxner, Chief Product Officer bei Cision. "Dieser

erneute Sieg ist ein Beweis für den durchdachten Einsatz von KI - wir entwickeln

Tools, die PR-Fachleuten helfen, nicht nur Schritt zu halten, sondern immer

einen Schritt voraus zu sein. Ob Echtzeit-Benachrichtigungen, personalisierte

Journalistenansprache oder intelligente Stimmungsanalyse - CisionOne verschafft

Kommunikatoren den entscheidenden Vorteil, den sie in der heutigen

schnelllebigen Medienlandschaft benötigen."



Zu den preisgekrönten Fähigkeiten von CisionOne gehören:



- Intelligentere, KI-gestützte Überwachung: Echtzeit-Erwähnungsströme verfolgen

die Berichterstattung über Marken, Wettbewerber und Branchen, sobald sie

erscheint - gepaart mit dem proprietären React Score von Cision, um potenziell

schädliche Geschichten zu erkennen, bevor sie eskalieren.

- Schnellere, besser umsetzbare Einblicke: Dank Instant Insights und

KI-generierten Zusammenfassungen lassen sich Trends leicht erkennen,

Störfaktoren herausfiltern und Auswirkungen in anpassbaren Dashboards

visualisieren - so können Teams effektiver denn je arbeiten.

- Tiefergehende Intelligenz über alle Kanäle hinweg: Eine einheitliche

- Tiefergehende Intelligenz über alle Kanäle hinweg: Eine einheitliche
Omnichannel-Abdeckung vereint Earned Media und Social Media an einem Ort und





