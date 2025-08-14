    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCision AktievorwärtsNachrichten zu Cision
    CisionOne gewinnt zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung "Best Media Monitoring Solution" bei den MarTech Breakthrough Awards 2025

    Chicago (ots/PRNewswire) - Cision, ein weltweit führender Anbieter von
    Verbraucher- und Medieninformationen, gab heute bekannt, dass CisionOne zum
    zweiten Mal in Folge von MarTech Breakthrough , einer führenden
    Marktforschungsorganisation, die die innovativsten Unternehmen in den Bereichen
    Marketing, Vertrieb und Werbetechnologie auszeichnet, als "Best Media Monitoring
    Solution" ausgezeichnet wurde.

    Dank modernster KI, Echtzeit-Datenverarbeitung und Automatisierung definiert
    Medienbeobachtung neu (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4484633-1&h=192450616
    &u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4484633-1%26h%3D9
    21112763%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fcision.com%252Fmedia-monitoring%26a%3DCisionOn
    e%2Bis%2Bredefining%2Bmedia%2Bmonitoring&a=Medienbeobachtung+neu) und versorgt
    Kommunikationsteams mit den Erkenntnissen, die sie benötigen, um schneller zu
    handeln, intelligenter zu reagieren und selbstbewusst voranzugehen. Weit über
    die einfache Erfassung von Erwähnungen hinaus fungiert CisionOne als
    intelligenter Assistent, der wichtige Erkenntnisse sofort nach ihrem Entstehen
    aufzeigt und so aus dem überwältigenden Medienrauschen klare, umsetzbare
    Informationen macht.

    "Sich unter Tausenden von Nominierungen hervorzuheben, ist keine Kleinigkeit,
    und wir sind stolz darauf, dass CisionOne erneut von MarTech Breakthrough
    ausgezeichnet wurde", so Jim Daxner, Chief Product Officer bei Cision. "Dieser
    erneute Sieg ist ein Beweis für den durchdachten Einsatz von KI - wir entwickeln
    Tools, die PR-Fachleuten helfen, nicht nur Schritt zu halten, sondern immer
    einen Schritt voraus zu sein. Ob Echtzeit-Benachrichtigungen, personalisierte
    Journalistenansprache oder intelligente Stimmungsanalyse - CisionOne verschafft
    Kommunikatoren den entscheidenden Vorteil, den sie in der heutigen
    schnelllebigen Medienlandschaft benötigen."

    Zu den preisgekrönten Fähigkeiten von CisionOne gehören:

    - Intelligentere, KI-gestützte Überwachung: Echtzeit-Erwähnungsströme verfolgen
    die Berichterstattung über Marken, Wettbewerber und Branchen, sobald sie
    erscheint - gepaart mit dem proprietären React Score von Cision, um potenziell
    schädliche Geschichten zu erkennen, bevor sie eskalieren.
    - Schnellere, besser umsetzbare Einblicke: Dank Instant Insights und
    KI-generierten Zusammenfassungen lassen sich Trends leicht erkennen,
    Störfaktoren herausfiltern und Auswirkungen in anpassbaren Dashboards
    visualisieren - so können Teams effektiver denn je arbeiten.
    - Tiefergehende Intelligenz über alle Kanäle hinweg: Eine einheitliche
    Omnichannel-Abdeckung vereint Earned Media und Social Media an einem Ort und
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
