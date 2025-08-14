    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Euroshop AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Euroshop
    Deutsche EuroShop: Halbjahreserfolg 2025 mit Wachstumsplus

    Die Deutsche EuroShop überzeugt im ersten Halbjahr 2025 mit Wachstum, Innovationen und einem starken finanziellen Ergebnis.

    Foto: Deutsche EuroShop AG
    • Deutsche EuroShop verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 eine erwartungsgemäße operative Entwicklung mit nachhaltigen Wachstumsimpulsen.
    • Positives Bewertungsergebnis durch steigende Vertragsmieten und ein deutlich verbessertes Konzernergebnis (+17,3 %).
    • Eröffnung des „Food Garden“ im Main-Taunus-Zentrum führte zu einem Anstieg der Besucherfrequenz um über 17 %.
    • Erfolgreiche Platzierung eines Green Bonds mit einem Volumen von 500 Mio. €, der siebenfach überzeichnet war.
    • Auf der Hauptversammlung wurde eine Dividende von 2,65 € je Aktie beschlossen und ein Wechsel im Aufsichtsrat vollzogen.
    • Der Konzernumsatz sank leicht um 1,1 % auf 131,4 Mio. €, während das Konzernergebnis durch gestiegene Vertragsmieten positiv beeinflusst wurde.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Deutsche Euroshop ist am 14.08.2025.

    Der Kurs von Deutsche Euroshop lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,37 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.207,12PKT (+0,70 %).


    ISIN:DE0007480204WKN:748020





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
