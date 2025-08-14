    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Euroshop AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Euroshop
    Deutsche Euroshop steigert Gewinn dank positiver Bewertungsergebnisse kräftig

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinnsteigerung um 17,3% auf 69,8 Mio. Euro.
    • Umsatz sank um 1,1% auf 131,4 Mio. Euro.
    • Prognosen für weiteres Wachstum im zweiten Halbjahr.
    Foto: Deutsche EuroShop AG

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr den Gewinn kräftig gesteigert. Unter dem Strich legte er um 17,3 Prozent auf 69,8 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Durch gestiegene Vertragsmieten sei das Bewertungsergebnis im laufenden Jahr deutlich besser ausgefallen.

    Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten des Jahres hingegen um 1,1 Prozent auf 131,4 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen 103,9 Millionen Euro und damit 3,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

    "Für das zweite Halbjahr sehen wir weiteres Potenzial für ein stabiles Wachstum auf operativer Ebene", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. Das erste Halbjahr habe sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden im Halbjahresbericht bestätigt.

    Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden.

    Anleger reagierten gelassen. Die Euroshop-Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate zum Xetra-Schluss leicht nach./jha/he

    Deutsche Euroshop

    -0,11 %
    +0,42 %
    +0,96 %
    -3,46 %
    -28,24 %
    -22,55 %
    +48,31 %
    -54,05 %
    -1,98 %
    ISIN:DE0007480204WKN:748020

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Euroshop Aktie

    Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 18,82 auf Tradegate (14. August 2025, 18:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Euroshop Aktie um +0,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Euroshop bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Mrd..

    Deutsche Euroshop zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 11,450 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,111EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Euroshop Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +11,58 %/+43,46 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
