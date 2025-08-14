ATX legt deutlich zu - DO & CO mit Kurssprung

In Wien zog auf Unternehmensebene die DO & CO-Aktie mit einem Kursplus von etwas mehr als zehn Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Das Wiener Cateringunternehmen hat im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich zugelegt.

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag fester geschlossen. Der Leitindex ATX stieg um 1,09 Prozent auf 4.771,50 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen überwiegend nach oben. Marktbeobachter verwiesen auf optimistische Anleger vor dem Trump-Putin-Gipfel am Freitag. Der US-Präsident Donald Trump und der russische Machthaber Wladimir Putin wollen über Lösungswege im Ukraine-Krieg reden.

Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung, dass das Zahlenwerk für das abgelaufene Jahresviertel die eigenen optimistischen Erwartungen übertroffen habe - vor allem im operativen Bereich und beim Nettogewinn. Die "Investment Story" des Unternehmens sei attraktiv und nicht voll im Aktienkurs eingepreist. Die Experten erwarteten auch eine positive Marktreaktion.

Zahlen präsentierte auch Polytec, hier gab es ein Kursplus von 0,3 Prozent. Der oberösterreichische Autozulieferer hat im ersten Halbjahr den Umsatz gesteigert und nach einem Verlust im Vorjahr wieder einen Gewinn erzielt.

Lenzing-Titel schlossen mit minus 0,2 Prozent bei 26,50 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers von 26 auf 26,5 Euro leicht erhöht. Das Anlagevotum "Hold" wurde beibehalten.

UNIQA gewannen 1,4 Prozent auf 20,60 Euro. Hier haben die Experten der Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Versicherers bestätigt. Auch das Kursziel von 15,50 Euro wurde vor den anstehenden Zahlen unverändert belassen.

Unter den schwergewichteten Banken verteuerten sich Raiffeisen Bank International um 2,2 Prozent. Bawag steigerten sich um 2,8 Prozent. Die Titel der Erste Group gaben hingegen 0,2 Prozent nach./ste/sto/APA/jha

