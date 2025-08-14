WonderFi gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt

In dem am 30. Juni 2025 endenden Quartal wurden Umsatz und Zinserträge in Höhe von ca. 10,8 Mio. $ erzielt

Die eigenen Handelsplattformen Bitbuy und Coinsquare verwahrten zum 30. Juni 2025 Kundenvermögen in Höhe von über 1,9 Mrd. $

Toronto, Ontario – (13. August 2025) – WonderFi Technologies Inc. (TSX: WNDR) (OTCQB: WONDF) (WKN: A3C166) („WonderFi“ oder das „Unternehmen“) gab heute die Finanzergebnisse für die drei und sechs Monate zum 30. Juni 2025 bekannt. Alle Finanzangaben erfolgen, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.

Wichtige Ereignisse im zweiten Quartal 2025:

Am 13. Mai 2025 gab WonderFi bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung mit Robinhood Markets, Inc. („Robinhood“) geschlossen hat, wonach eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Robinhood alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens im Rahmen eines gesetzlichen Arrangement-Plans (das „Arrangement“) für 0,36 $ pro Stammaktie erwerben wird.

Nach dem zweiten Quartal:

Am 17. Juli 2025 genehmigten die Wertpapierinhaber von WonderFi den Sonderbeschluss zur Genehmigung der Vereinbarung.

Am 17. Juli 2025 haben die Earn-Out-Rechteinhaber zugestimmt, die Earn-Out-Rechtevereinbarung vom 7. Juli 2023 zu ändern, um auf künftige bedingte Zahlungen an ehemalige Aktionäre von CoinSmart Financial Inc. zu verzichten. Gleichzeitig hat WonderFi beschlossen, den Geschäftsbereich SmartPay im dritten Quartal 2025 ordnungsgemäß abzuwickeln.

Am 17. Juli 2025 erhielt Robinhood ein No-Action-Schreiben vom kanadischen Wettbewerbsamt, in dem bestätigt wurde, dass der Commissioner of Competition nicht beabsichtigt, gemäß Abschnitt 92 des Competition Act (Kanada) einen Antrag in Bezug auf die Vereinbarung zu stellen.

Am 21. Juli 2025 erließ der Oberste Gerichtshof von British Columbia einen endgültigen Beschluss zur Genehmigung der Vereinbarung.