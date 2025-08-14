    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBBVA AktievorwärtsNachrichten zu BBVA
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 14,20 auf 17,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts einer branchenführenden Eigenkapitalrendite weise die spanische Großbank nach wie vor eine Bewertungslücke zum Sektor auf, schrieb Inigo Vega in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält die neuen Jahresziele der Spanier insgesamt für erreichbar und erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026./edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 11:30 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 16,41EUR auf Tradegate (14. August 2025, 18:52 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Inigo Vega
    Analysiertes Unternehmen: BBVA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 17,70
    Kursziel alt: 14,20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,70, was eine Steigerung von +10,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 14,20 auf 17,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts einer branchenführenden Eigenkapitalrendite weise die spanische Großbank nach wie vor eine Bewertungslücke zum …