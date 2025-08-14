JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 14,20 auf 17,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts einer branchenführenden Eigenkapitalrendite weise die spanische Großbank nach wie vor eine Bewertungslücke zum Sektor auf, schrieb Inigo Vega in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält die neuen Jahresziele der Spanier insgesamt für erreichbar und erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 11:30 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 16,41EUR auf Tradegate (14. August 2025, 18:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Inigo Vega

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17,70

Kursziel alt: 14,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

