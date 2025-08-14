TeraWulf Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 14.08.2025

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in TeraWulf investiert war, konnte einen Gewinn von +38,12 % verbuchen.

Mit einer Performance von +43,16 % konnte die TeraWulf Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeraWulf Aktie damit um +9,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,54 % verloren.

TeraWulf Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,53 % 1 Monat +7,29 % 3 Monate +38,12 %

Informationen zur TeraWulf Aktie

Es gibt 392 Mio. TeraWulf Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,55 Mrd. wert.

80-Year Lease Unlocks Up to 400 MW of Infrastructure Capacity, Enhancing TeraWulf’s Platform for AI and HPC GrowthEASTON, Md., Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) (“TeraWulf” or the “Company”), a leading owner and …

TeraWulf Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeraWulf Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeraWulf Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.