Netease Aktie unter Verkaufsdruck - 14.08.2025

Die Netease Aktie notiert aktuell bei 113,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,16 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,50 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

NetEase ist ein führendes chinesisches Technologieunternehmen, das sich auf Internetdienste und Online-Inhalte spezialisiert hat. Es bietet Online-Spiele, E-Commerce, Musik-Streaming und Bildungsdienste an. NetEase ist einer der größten Anbieter von Online-Spielen in China und hat eine starke Präsenz im asiatischen Markt. Zu den Hauptkonkurrenten gehören Tencent, Alibaba und Baidu. NetEase zeichnet sich durch innovative Spieleentwicklung und eine starke Content-Strategie aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Netease in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +23,14 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Netease Aktie damit um +3,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +37,28 % gewonnen.

Netease Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,11 % 1 Monat +4,50 % 3 Monate +23,14 % 1 Jahr +45,91 %

Informationen zur Netease Aktie

Es gibt 633 Mio. Netease Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,55 Mrd. wert.

Netease Aktie jetzt kaufen?

Ob die Netease Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netease Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.