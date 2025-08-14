Canopy Growth Aktie im freien Fall - 14.08.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Canopy Growth-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +10,29 % zu Buche.

Am heutigen Handelstag musste die Canopy Growth Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,13 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Ist mit dem heutigen Rücksetzer der Höhenflug der letzten Wochen vorbei?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Canopy Growth Aktie damit um +59,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -46,42 % verloren.

Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +59,73 % 1 Monat +45,34 % 3 Monate +10,29 % 1 Jahr -76,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Canopy Growth Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Marktkapitalisierung und die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien von Canopy Growth. Es gibt unterschiedliche Angaben zur Marktkapitalisierung in USD, CAD und EUR, und Mitglieder diskutieren über Optionen oder wandelbare Anleihen, die die Gesamtbewertung beeinflussen könnten. Ein Analyst hat eine Kaufempfehlung mit einem höheren Kursziel abgegeben, während Vergleiche mit anderen Unternehmen auf eine mögliche Unterbewertung hindeuten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Canopy Growth eingestellt.

Informationen zur Canopy Growth Aktie

Es gibt 205 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 264,64 Mio. wert.

Canopy Growth Aktie jetzt kaufen?

Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.