Enphase Energy - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 14.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die Enphase Energy Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,82 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Enphase Energy ist ein führender Anbieter von Mikro-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, die die Effizienz von Solaranlagen steigern. Mit einer starken Marktstellung in Nordamerika und wachsendem Einfluss international, konkurriert es mit Unternehmen wie SolarEdge und Tesla. Enphase hebt sich durch seine fortschrittlichen Technologien und zuverlässigen Produkte ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Enphase Energy Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -28,46 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Enphase Energy Aktie damit um +11,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Enphase Energy auf -55,91 %.

Enphase Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,84 % 1 Monat -17,43 % 3 Monate -28,46 % 1 Jahr -71,29 %

Informationen zur Enphase Energy Aktie

Es gibt 131 Mio. Enphase Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,52 Mrd. wert.

An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes wie der DAX zulegen, kämpfen die US-amerikanischen Märkte mit Verlusten. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Enphase Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Enphase Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Enphase Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.