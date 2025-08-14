    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRolls-Royce Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Rolls-Royce Holdings

    Rolls-Royce gefragt - Profitabilität und Cashflow überzeugen

    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Schlusskurs, Hochstufung der Kreditwürdigkeit durch S&P)

    LONDON (dpa-AFX) - Die Papiere des britischen Triebwerkherstellers Rolls-Royce haben am Donnerstag ihre starke Jahresentwicklung einmal mehr untermauert. Mit 1.111 Pence erreichten sie den höchsten Stand ihrer Geschichte. Unter den stärksten Werten im Londoner Leitindex FTSE 100 gewannen sie am Ende des Tages 1,9 Prozent auf knapp über 1.100 Pence.

    In diesem Jahr, in dem das Unternehmen am Markt mit zuversichtlichen Prognosen überzeugen konnte, haben sich die Titel mittlerweile fast verdoppelt. Damit stellt Rolls-Royce die Aktien anderer Triebwerksproduzenten wie MTU oder Safran in den Schatten.

    Analysten sind von Rolls-Royce schon länger begeistert. Am Donnerstag erhöhte Ian Douglas-Pennant von UBS sein Kursziel von 1.075 auf 1.375 Pence sowie seine Schätzungen für den freien Barmittelzufluss im Jahr 2028. Er hat überdurchschnittlich hohe Erwartungen mit Blick auf die Preise und die Profitabilität.

    Dazu passte am Donnerstag auch eine Hochstufung der Bonität von Rolls-Royce von 'BBB' auf 'BBB+' bei stabilem Ausblick durch die Kredit-Ratingagentur S&P. Als Begründung nannten die Experten die sich fortsetzenden Verbesserungen bei Profitabilität und freiem Barmittelfluss./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

    Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 388,4 auf Tradegate (14. August 2025, 19:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 109,19 Mrd..

    Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1050. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,778GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000GBP was eine Bandbreite von -23,78 %/-31,40 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
