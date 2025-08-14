Heiße Erzeugerpreise: Fed senkt Zinsen? Trump-Zölle wirken!

Wie kann die US-Notenbank Fed die Zinsen senken wie die Trump-Regierung immer wieder drängt, nachdem die US-Erzeugerpreise so stark gestiegen sind wie seit drei Jahren nicht mehr? Das dürfte ein Geheimnis der Märke bleiben, die immer noch mit überragender Wahrscheinlichkeit (90%) von einer Senkung der Zinsen ausgehen. Aber das ist wohl weitgehend Wunschdenken - entscheidend werden nun die nächsten Arbeitsmarktdaten und Inflations-Daten. Auffallend bei den heutigen Erzeugerpreisen: die Inflation kam vor allem aus dem Service-Sektor - mit den stark gestiegenen Zöllen ab August von Trump wird dieser Trend sich durch steigende Preise für Güter weiter verstärken..

