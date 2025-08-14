Circus - Aktie unter Druck -12,07 % - 14.08.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Circus-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +36,70 % zu Buche.

Die Circus Aktie notiert aktuell bei 17,850€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -12,07 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,450 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Circus Aktie damit um +29,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,52 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Circus -18,15 % verloren.

Circus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +29,71 % 1 Monat +45,52 % 3 Monate +36,70 % 1 Jahr +0,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Circus Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Circus Aktie, die von 25,4 auf 17,75 gefallen ist. Es wird spekuliert, dass die Aktie nach Gewinnmitnahmen schnell wieder über 20 steigen könnte, insbesondere bei neuen Auftragsvergaben. Einige Mitglieder äußern Skepsis gegenüber jüngsten Ankündigungen, die als irreführend und ohne substanzielle Aufträge angesehen werden. Eine Analyse der Registrierung bei der NATO-Beschaffungsagentur wird als übertrieben angesehen, während mögliche NATO-Aufträge und das Ziel, frühere Höchststände um 32 Euro zu erreichen, diskutiert werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Circus eingestellt.

Informationen zur Circus Aktie

Es gibt 24 Mio. Circus Aktien. Damit ist das Unternehmen 421,62 Mio. wert.

Am Dienstag sorgte die Aktie des Robotik-Spezialisten Circus SE für Aufsehen, nachdem das Unternehmen die NATO-Zulassung für Verteidigungsaufträge erhalten hatte. Der Kurs der Aktie stieg zeitweise um über 20 Prozent und erreichte ein Tageshoch von …

Circus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Circus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Circus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.