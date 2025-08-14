Vortex Energy: Führend im Zukunftsmarkt der Wasserstoffspeicherung?
Vortex Energy Corp. setzt mit der Installation von ANT-Sensoren im Salzprojekt 'Robinsons River' neue Maßstäbe in der Energiespeicherung und positioniert sich als Vorreiter im Wasserstoffmarkt.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Vortex Energy Corp. hat erfolgreich ANT-Sensoren zur Analyse von Salzlagerstätten im Salzprojekt "Robinsons River" installiert.
- Die Sensoren zeichnen passiv seismische Geräusche auf und sollen hochauflösende Bilder des Untergrunds liefern, um zukünftige Bohrziele zu bestimmen.
- CEO Paul Sparkes betont, dass die Installation der Sensoren einen wichtigen Fortschritt für das Projekt darstellt.
- Das Salzprojekt umfasst 942 Claims auf einer Fläche von 23.500 Hektar und hat Potenzial für die Speicherung von Wasserstoff in Salzkavernen.
- Vortex Energy positioniert sich als Akteur im Wasserstoffmarkt und plant Partnerschaften zur Erschließung neuer Märkte für Energiespeicherung.
- Das Unternehmen engagiert sich in wissenschaftlichen Konsortien und verfolgt eine Strategie zur Entwicklung intelligenter Monitoring-Systeme für geologische Speicherlösungen.
Der Kurs von Vortex Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7080EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,93 % im
Minus.
+2,61 %
-13,65 %
-2,63 %
+154,83 %
-40,35 %
-46,25 %
ISIN:CA92905D2032WKN:A4159Z
