Börsen Update
Börsen Update USA - 14.08. - Dow Jones schwach -0,28 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 44.809,12 PKT und verliert bisher -0,28 %.
Top-Werte: Amazon +4,52 %, JPMorgan Chase +1,14 %, McDonald's +1,13 %, Amgen +1,10 %, Visa (A) +1,02 %
Flop-Werte: The Home Depot -1,14 %, Coca-Cola -0,71 %, Procter & Gamble -0,69 %, Nike (B) -0,67 %, Sherwin-Williams -0,60 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:55) bei 23.869,10 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: Amazon +4,52 %, Netflix +3,47 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,31 %, Intel +2,21 %, Verisk Analytics +2,08 %
Flop-Werte: The Trade Desk Registered (A) -6,22 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,68 %, AppLovin Registered (A) -3,42 %, Lululemon Athletica -2,65 %, Shopify -2,52 %
Der S&P 500 steht bei 6.464,15 PKT und verliert bisher -0,04 %.
Top-Werte: Texas Pacific Land +5,04 %, Amazon +4,52 %, Viatris +3,55 %, Netflix +3,47 %, Eli Lilly +3,13 %
Flop-Werte: Tapestry -13,21 %, Amcor -11,69 %, Enphase Energy -6,93 %, Deere -6,35 %, Estee Lauder Companies Registered (A) -6,29 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.