Börsen Update USA - 14.08. - Dow Jones schwach -0,28 %

Der Dow Jones steht bei 44.809,12 PKT und verliert bisher -0,28 %.

Top-Werte: Amazon +4,52 %, JPMorgan Chase +1,14 %, McDonald's +1,13 %, Amgen +1,10 %, Visa (A) +1,02 %

Flop-Werte: The Home Depot -1,14 %, Coca-Cola -0,71 %, Procter & Gamble -0,69 %, Nike (B) -0,67 %, Sherwin-Williams -0,60 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:55) bei 23.869,10 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: Amazon +4,52 %, Netflix +3,47 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,31 %, Intel +2,21 %, Verisk Analytics +2,08 %

Flop-Werte: The Trade Desk Registered (A) -6,22 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,68 %, AppLovin Registered (A) -3,42 %, Lululemon Athletica -2,65 %, Shopify -2,52 %

Der S&P 500 steht bei 6.464,15 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: Texas Pacific Land +5,04 %, Amazon +4,52 %, Viatris +3,55 %, Netflix +3,47 %, Eli Lilly +3,13 %

Flop-Werte: Tapestry -13,21 %, Amcor -11,69 %, Enphase Energy -6,93 %, Deere -6,35 %, Estee Lauder Companies Registered (A) -6,29 %