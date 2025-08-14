Texas Pacific Land - Aktie geht steil - 14.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Texas Pacific Land Aktie. Mit einer Performance von +5,04 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

TPL ist ein führender Landverwalter in Texas, spezialisiert auf Verpachtung und Wasserrechte, mit starker Präsenz im Permian Basin.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Texas Pacific Land Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -38,87 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Texas Pacific Land Aktie damit um -7,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Texas Pacific Land auf -31,07 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

Texas Pacific Land Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,57 % 1 Monat -15,62 % 3 Monate -38,87 % 1 Jahr +0,90 %

Informationen zur Texas Pacific Land Aktie

Es gibt 23 Mio. Texas Pacific Land Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,31 Mrd.EUR wert.

An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes wie der DAX zulegen, kämpfen die US-amerikanischen Märkte mit Verlusten. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer.

Texas Pacific Land Corporation (NYSE: TPL) (“TPL” or the “Company”) announced today the dual listing of its common stock on NYSE Texas, the newly launched fully electronic equities exchange headquartered in Dallas, Texas. TPL will maintain its …

Texas Pacific Land Aktie jetzt kaufen?

Ob die Texas Pacific Land Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Texas Pacific Land Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.