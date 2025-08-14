    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue Preisdaten bremsen etwas aus - Fokus auf Alaska

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow Jones und S&P 500 stagnieren, Nasdaq 100 pendelt.
    • Cisco und Coherent enttäuschen mit schwachem Ausblick.
    • Amazon legt um 3,7 Prozent zu, expandiert im Handel.
    Aktien New York - Neue Preisdaten bremsen etwas aus - Fokus auf Alaska
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei starken Tagen sind am Donnerstag die wichtigsten Aktien-Indizes in New York nicht mehr vorwärtsgekommen. Weitere Preisdaten bremsten die Kurse etwas aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,22 Prozent auf 44.824 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 pendelte bei 23.860 Zählern um den Vortagesschluss. Auch der marktbreite S&P 500 trat mit 6.465 Punkten quasi auf der Stelle.

    Ein überraschend starker Preisauftrieb auf Herstellerebene im Juli belastete etwas. Die jüngst noch gestiegenen Zinssenkungshoffnungen erhielten dadurch wieder einen kleinen Dämpfer. Am Vortag hatten der Nasdaq 100 und der S&P 500 Höchststände erreicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    41.282,01€
    Basispreis
    30,51
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    48.300,00€
    Basispreis
    29,90
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit Spannung warten Marktteilnehmer nun auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an diesem Freitag in Alaska, das eine mögliche Weichenstellung im Ukraine-Krieg sein kann. Die Hoffnung auf eine Waffenruhe und auf Frieden könnte die Stimmung unter den Verbrauchern, in den Unternehmen und am Markt aufhellen, etwas Druck von den Energiepreisen nehmen und den Fokus auf den Wiederaufbau der Ukraine lenken, hieß es von der schweizerischen Bank UBS.

    Der Netzwerk-Ausrüster Cisco enttäuschte mit einem zurückhaltenden Ausblick die Hoffnungen von Anlegern mit Blick auf Geschäfte rund um Künstliche Intelligenz (KI). Die Aktien verloren 1,6 Prozent.

    Auch das Photonik-Unternehmen Coherent enttäuschte mit dem Ausblick, der laut einigen Analysten auf eine Verlangsamung im Bereich der Künstlichen Intelligenz hindeutet. Coherent kündigte außerdem an, das Luftfahrt- und Rüstungsgeschäft an den Finanzinvestor Advent für 400 Millionen Dollar zu verkaufen. Die Aktien brachen um mehr als 22 Prozent ein, die steile Rekordrally ist damit erst einmal beendet.

    Für die Papiere von Deere ging es um 6,6 Prozent nach unten. Der Landmaschinenhersteller hatte die Obergrenze seiner Prognosespanne für den Jahresüberschuss gesenkt. Eine Rekordernte bei Mais in den USA mit sinkenden Preisen und die unsichere Nachfrage nach Getreide angesichts der internationalen Handelskonflikte trüben die Marktaussichten weiter ein.

    Amazon bauten ihre Vortagesgewinne um 3,7 Prozent aus und lagen damit sowohl im Nasdaq 100 als auch im Dow auf dem ersten Platz. Die Kurslücke von Ende Juli ist damit wieder geschlossen. Am Vortag hatte Amazon angekündigt, im Lebensmittelhandel zu expandieren. Bestellungen sollen noch am selben Tag gratis ausgeliefert werden./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 200,3 auf Tradegate (14. August 2025, 20:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +1,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,14 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 260,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 271,00USD was eine Bandbreite von +17,56 %/+35,57 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Neue Preisdaten bremsen etwas aus - Fokus auf Alaska Nach zwei starken Tagen sind am Donnerstag die wichtigsten Aktien-Indizes in New York nicht mehr vorwärtsgekommen. Weitere Preisdaten bremsten die Kurse etwas aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,22 Prozent auf 44.824 Punkte. …