Neue Preisdaten bremsen etwas aus - Fokus auf Alaska

@Timburg

Ich finde das super, dass du es geschafft hast, Deine Rentenlücke zu füllen! 👍

Genau das ist auch mein Ziel. Ich habe offiziell zwar noch knapp 2 Jahrzehnte bis dahin, aber ein bissl früher raus schadet nie. Mal schaun, ob mir das gelingen wird.

Ich finde es auch wahnsinnig beeindruckend, wie du das geschafft hast, gerade z.B. mit den sogenannten Mauerblümchen.

Ich habe mir auch hin und wieder solche (scheinbaren) ins Depot geholt, aber noch nicht das große Los gezogen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif





Apropos Mauerblümchen. Habt ihr schonmal was von Frontier-Markets gehört?





Laut Google: "

"Frontier Markets, auch Grenzmärkte genannt, sind Volkswirtschaften, die wirtschaftlich weiter entwickelt sind als die am wenigsten entwickelten Länder, aber noch nicht die Kriterien für Schwellenländer erfüllen, da sie zu klein, zu illiquide oder zu risikobehaftet sind, um als solche klassifiziert zu werden. Diese Märkte sind Teil der Entwicklungsländer und werden oft als potenzielle zukünftige Emerging Markets angesehen, da sie das Ziel verfolgen, den Status eines Schwellenlandes zu erreichen. Die Bezeichnung wurde 1992 von Farida Khambata, damals bei der International Finance Corporation (IFC), geprägt, um kleinere und weniger zugängliche, aber dennoch investierbare Märkte zu beschreiben.

Frontier Markets unterscheiden sich von den traditionellen Emerging Markets durch geringere Marktkapitalisierung, geringere Liquidität und oft höhere Transaktionskosten. Sie werden von Investoren gesucht, die auf langfristige, hohe Renditen abzielen und gleichzeitig eine geringe Korrelation zu anderen Märkten anstreben. Die Märkte sind typischerweise von einer jungen, wachsenden Bevölkerung geprägt, was ein hohes wirtschaftliches Potenzial verspricht. Beispiele für Länder, die zu den Frontier Markets gehören, sind Vietnam, Kenia, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Marokko und Rumänien. Auch kleinere, relativ hoch entwickelte Länder wie die baltischen Staaten oder Island werden manchmal in diese Kategorie eingeordnet, da sie zu klein für den Status eines Emerging Market sind."





Ich kannte den Begriff "Frontier Markets" bis dato noch nicht. Drauf gekommen bin ich durch den Artikel hier:





unten im Artikel sind 4 Fonds, die in diese Märkte investieren aufgeführt. Natürlich investieren diese Fonds wiederum in weitere Fonds und viel in Anleihen. Jedoch sind die Einzelaktien, in denen diese Fonds investieren, aufgelistet. Und hier wird es interessant: Denn genau hier sind diese sogenannten "Mauerblümchen" aufgeführt.





Wenn man in den Jahresreport von HSBC GIF Frontier Markets AC (A1JRL8 / LU0666199749) schaut, ab Seite 115:





Dann sieht man, in welche Einzelaktien investiert werden, u.a. PZU, Mytillenius, etc. Aber auch viele andere.

Wer also gerne Telefonbücher studiert, kommt auf seine Kosten. Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif





Beim Evil Mutual gehts schon ab Seite 14 los:





Die Suche ist zwar etwas mühsam, wie war das nochmal mit free lunch? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gif





Es sind auch einige US-, EU-, etc. Werte dabei. Hier handelt es sich meist um Aktien mit geringer MarkeCap. Wiederum in andere Werte aus exotischen Ländern kann man leider nicht investieren Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cry.gif Dazu braucht es dann tatsächlich ein entsprechender Fond oder ETF.





Just for info Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif