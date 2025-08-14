Das sagt die wO-Community
TUI im Höhenflug: "Kann es gar nicht fassen, hier noch Mal ins Plus zu kommen"
Erstmals seit März 2023 notiert die TUI-Aktie wieder über der Marke von 9 Euro. Das sorgt auch in der wO-Community für Freude und Erleichterung.
- TUI-Aktie über 9 Euro, Freude in der Community.
- Gewinnprognose angehoben, Markt positiv überrascht.
- Erholung nach Corona, Dividende nächstes Jahr möglich.
- Report: Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Reise-Riese TUI kann mit seinem integrierten Geschäftsmodell aus Hotels, Kreuzfahrten und Pauschalpaketen in diesem Sommer seine ganze Stärke und Preissetzungsmacht ausspielen. Das haben die Quartalszahlen in dieser Woche unter Beweis gestellt, als Tui seine Gewinnprognose anhob und damit den Markt beflügelte.
Die Aktie des Konzerns ist auf dem Weg zu einer perfekten Woche. Am Donnerstag schloss die Aktie satte 6 Prozent im Plus und schloss erstmals seit März 2023 wieder über der Marke von 9 Euro.
Auch in der wallstreetONLINE-Community sorgte der Kursaufschwung für Freude bei Anlegern:
Kann es noch gar nicht fassen das hier noch mal ins Plus komme. - Kobras0o
Sehr gute Komponenten diese Woche. Wenn das Sahnehäubchen "Frieden in der Ukraine" kommt dann ist ein zweistelliger Kurs in diesem Monat keine Utopie mehr. FyAT
Zu 90 Prozent geht es hier um Leerverkäufergejammer und wie schlecht doch das Management ist!
Fakt ist: Tui hat sich von der Corona-Situation endlich erholt, ist wieder profitabel, baut Schulden ab, wird spätestens nächstes Jahr wieder Dividende zahlen und die nächsten Jahre wieder ein Dax- 40-Kandidat werden. teenangel197
Nur weil der Kurs jetzt mal endlich Richtung fundamental angemessene Kurse steigt, ist das noch lange kein Gütesiegel für das Management. Die haben viel zu lange am Steuer gepennt und das Thema Margenrisiko bei Markets & Airlines ignoriert. Hätten die sich mit der Thematik schon vor einem Jahr konsequent beschäftigt, würden wir heute nicht über ein mögliches Überschreiten der 10-Euro-Marke, sondern der 20-Euro-Marke diskutieren. muhlan
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion