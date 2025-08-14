    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro nach US-Erzeugerpreisdaten unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro fällt auf 1,1640 US-Dollar, EZB-Kurs 1,1690.
    • US-Erzeugerpreise steigen unerwartet um 3,3%.
    • Zinssenkungen der Fed könnten durch Inflation begrenzt.
    Devisen - Euro nach US-Erzeugerpreisdaten unter Druck
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag unter Druck geraten. Im New Yorker Geschäft wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1640 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1690 (Mittwoch: 1,1711) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,85543 (0,8538) Euro gekostet.

    Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen in den USA wurden am Donnerstag nach neuen Preisdaten etwas gedämpft. Dies stützte den Dollar, der zu vielen wichtigen Währungen zulegte. Die US-Erzeugerpreise waren unerwartet stark gestiegen. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Juli im Jahresvergleich um 3,3 Prozent zu. Im Juni hatte die Rate bei 2,3 Prozent gelegen. Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg um 2,5 Prozent gerechnet.

    Die Erzeugerpreise wirken sich auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Eine höhere Inflation würde die Möglichkeit für die US-Notenbank zu Leitzinssenkungen begrenzen. Der Dollar war jüngst durch die Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik belastet worden. Derzeit wird fest mit einer Zinssenkung durch die Fed im September gerechnet, nachdem jüngste Daten vom US-Arbeitsmarkt überraschend schwach ausgefallen waren./jsl/he/ajx/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro nach US-Erzeugerpreisdaten unter Druck Der Euro ist am Donnerstag unter Druck geraten. Im New Yorker Geschäft wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1640 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1690 (Mittwoch: 1,1711) Dollar festgesetzt …