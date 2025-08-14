Nordex - Aktie unter Druck - 14.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Nordex Aktie. Sie fällt um -4,23 % auf 21,500€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nordex-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +24,60 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -0,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,03 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nordex +97,62 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

Nordex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,62 % 1 Monat +18,03 % 3 Monate +24,60 % 1 Jahr +63,43 %

Informationen zur Nordex Aktie

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,09 Mrd.EUR wert.

Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.