UBS stuft WALMART auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Neue Lebensmittel-Rabatte für Angestellte könnten kurzfristig etwas Gegenwind für die Gewinnentwicklung verursachen , doch sollte der Einzelhändler damit klarkommen, schrieb Michael Lasser in einer Einschätzung am Donnerstag. Außerdem sollte die Maßnahme Loyalität und Bindung der Belegschaft verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit stärken./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 15:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 15:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 86,60EUR auf Tradegate (14. August 2025, 21:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Lasser

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

