Verve Group Registered (A) kürzt 2025-Ausblick: Plattform & Währung.
Verve Group SE passt ihre Jahresprognose 2025 an: Technische Hürden und Währungsschwankungen drücken auf Umsatz und Gewinn.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Verve Group SE hat die Prognose für das Gesamtjahr 2025 aufgrund von Plattformvereinheitlichung und Währungseffekten gesenkt.
- Der Nettoumsatz wird nun auf 485 bis 515 Millionen Euro (zuvor 530 bis 565 Millionen Euro) und das bereinigte EBITDA auf 125 bis 140 Millionen Euro (zuvor 155 bis 175 Millionen Euro) geschätzt.
- Die Reduzierung der Prognose ist auf technische Probleme bei der Plattformvereinheitlichung und eine schlechtere Wechselkursentwicklung zurückzuführen.
- Technische Herausforderungen führten zu Verzögerungen beim Onboarding neuer Kunden und zu Umsatzrückgängen, was sich negativ auf den Nettoumsatz und das bereinigte EBITDA auswirkte.
- Die ungünstige Entwicklung des USD/EUR-Wechselkurses wird voraussichtlich einen negativen Umrechnungseffekt von rund 9 Millionen Euro auf die EBITDA-Prognose haben.
- Verve Group SE hat die Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 auf den 15. August 2025 vorgezogen, um den Märkten die bestmöglichen Informationen zur Verfügung zu stellen.
Der Kurs von Verve Group Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1940EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -8,58 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.217,92PKT (+0,76 %).
-17,36 %
-8,09 %
-23,07 %
-34,42 %
-13,69 %
+11,93 %
ISIN:SE0018538068WKN:A3D3A1
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte