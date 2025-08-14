    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Amazon bügeln August-Kursverlust aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon-Aktien steigen um 3,2% auf 231,84 Dollar.
    • Kurslücke von August ist wieder geschlossen.
    • Expansion im Lebensmittelhandel soll Marktanteile sichern.
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Amazon haben am Donnerstag ihre Vortagesgewinne deutlich ausgebaut. Sie legten zuletzt um 3,2 Prozent auf 231,84 Dollar zu, nachdem es zuvor bis auf über 233 Dollar hinauf gegangen war. Sowohl im US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch im technologielastigen Nasdaq 100 lagen sie auf dem ersten Platz. Die Kurslücke von Anfang August ist wieder geschlossen. Die seit der enttäuschenden Quartalsbilanz vor zwei Wochen verbuchten Verluste sind aufgeholt.

    Am Vortag hatte Amazon angekündigt, im Lebensmittelhandel zu expandieren. Bestellungen sollen noch am selben Tag gratis ausgeliefert werden. Die Expansion stütze die steigende Nachfrage, schrieb Doug Anmuth von JPMorgan. Amazon dürfte Marktanteile gewinnen. Für den Analyst ist Amazon weiter eine "Best Idea", er bekräftigte seine "Overweight"-Empfehlung mit Kursziel 265 Dollar./ajx/he

    ISIN:US0231351067WKN:906866

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 198,6 auf Tradegate (14. August 2025, 21:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +1,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,12 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 260,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 271,00USD was eine Bandbreite von +18,38 %/+36,51 % bedeutet.




