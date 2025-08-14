Amazon bügeln August-Kursverlust aus

Pardon, aber da würde (muss) ich Herrn DA Davidson von der Citigroup widersprechen und ihn auf diese Tabelle aufmerksam machen:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250813152801-amzn-umsatzanteil-aws.jpg





AWS erzielt bei "nur" ca. 18% Umsatzanteil von AMZN sagenhafte "53%" Gewinnanteil, weshalb dieser Bereich klar die Cashcow darstellt und für das langfristige (positive) Fortkommen von AMZN "elementar" ist und auch weiterhin bleiben wird und diese Meinung wird nach Lage der Dinge auch vom Markt geteilt. Geträumte Rosenkränze von Hr. Davidson helfen hier nicht. Was kommen "muss", sind erhöhte Wachstumszahlen in den nächsten Quartalen und dem Nachweis, dass AMZN nicht von seinen Konkurrenten hier peu a peu abgekocht wird. Fantasie gab`s die letzten Jahre genug und mit Hoffnung kommt man langfristig nicht wirklich weit, denn am Ende zählen "Fakten" und die so positiv wie nur möglich.





Hier ein Auszug des letzten Quartalsbericht:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250813155024-aws-netsales.jpg





(Blatt-8 der Folie)-Quelle siehe unten:





AWS hatte demnach ein Wachstum von ca. 17,40%, während die direkten Konkurrenten Alphabet-CLOUD (32%) und MSFT-AZURE (39%) hier eine mächtige Schippe drauflegen konnten und genau "das" ist das Problem und beschäftigt die Wallstreet. Da müssen wir jetzt schauen, ob AMZN für das nächste Quartal zulegen kann. Wenn nicht, werden Aktionäre das vermutlich über kurz oder lange an der Preisfindung spüren. Hätte Hr. Davidson seinen Job richtig und präziser gemacht, hätte er genau diese Diskrepanz klar benennen müssen, da die Wallstreet AMZN nicht autark, sondern im Einklang seiner größten Konkurrenten einpreist, gleichgültig, was wir als Anleger darüber denken.











