Amazon bügeln August-Kursverlust aus
- Amazon-Aktien steigen um 3,2% auf 231,84 Dollar.
- Kurslücke von August ist wieder geschlossen.
- Expansion im Lebensmittelhandel soll Marktanteile sichern.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Amazon haben am Donnerstag ihre Vortagesgewinne deutlich ausgebaut. Sie legten zuletzt um 3,2 Prozent auf 231,84 Dollar zu, nachdem es zuvor bis auf über 233 Dollar hinauf gegangen war. Sowohl im US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch im technologielastigen Nasdaq 100 lagen sie auf dem ersten Platz. Die Kurslücke von Anfang August ist wieder geschlossen. Die seit der enttäuschenden Quartalsbilanz vor zwei Wochen verbuchten Verluste sind aufgeholt.
Am Vortag hatte Amazon angekündigt, im Lebensmittelhandel zu expandieren. Bestellungen sollen noch am selben Tag gratis ausgeliefert werden. Die Expansion stütze die steigende Nachfrage, schrieb Doug Anmuth von JPMorgan. Amazon dürfte Marktanteile gewinnen. Für den Analyst ist Amazon weiter eine "Best Idea", er bekräftigte seine "Overweight"-Empfehlung mit Kursziel 265 Dollar./ajx/he
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 198,6 auf Tradegate (14. August 2025, 21:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +1,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,12 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 260,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 271,00USD was eine Bandbreite von +18,38 %/+36,51 % bedeutet.
AKTIEN IM FOKUS: Amazon-Vorstoß belastet Lebensmittel-Einzelhändler
13.08.2025 16:35:29
NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Expansion von Amazon im Lebensmittelhandel setzt am Mittwoch Aktien von US-Einzelhändlern unter Druck. Der Internet-Handelsriese will Bestellungen von Lebensmitteln noch am selben Tag gratis ausliefern. Dies könnte die Geschäfte von Konkurrenten wie Walmart und Kroger belasten, da Amazon offenbar mit einer Mindestbestellsumme von 25 Dollar die Wettbewerber hier unterbietet. Walmart sanken am Mittwoch um 1,2 Prozent und lagen im US-Leitindex Dow Jones Industrial auf dem letzten Platz. Kroger rutschten um 4,5 Prozent ab. Auch Costco gaben nach, zuletzt um 1,9 Prozent.
Amazon gewannen 0,9 Prozent. Seit der enttäuschenden Quartalsbilanz vor zwei Wochen haben die Papiere nur einen Teil der damals verbuchten Verluste wieder aufgeholt. Wie es am Mittwoch hieß, könnte Amazon mit dem neuen Vorstoß auch dem eigenen Abo-Lebensmittelgeschäft für 9,99 Dollar pro Monat schaden. Es sei derzeit unklar, inwiefern beispielsweise Amazon Fresh davon betroffen sein könnte.
