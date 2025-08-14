Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 14.08.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.08.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -6,49 %
Platz 1
Performance 1M: -27,75 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 2
Performance 1M: -9,11 %
Amazon
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 3
Performance 1M: +0,01 %
Intel
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 4
Performance 1M: -4,77 %
Shopify
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 5
Performance 1M: +35,16 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 6
Performance 1M: +34,06 %
Netflix
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 7
Performance 1M: -2,62 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 8
Performance 1M: -14,23 %
CSX
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 9
Performance 1M: +5,88 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 10
Performance 1M: -6,36 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 11
Performance 1M: +0,44 %
