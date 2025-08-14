Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 14.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tapestry
Tagesperformance: -14,26 %
Platz 1
Performance 1M: +15,58 %
Amcor
Tagesperformance: -10,24 %
Platz 2
Performance 1M: +2,92 %
Enphase Energy
Tagesperformance: -6,81 %
Platz 3
Performance 1M: -17,57 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -6,56 %
Platz 4
Performance 1M: -27,75 %
Deere
Tagesperformance: -5,86 %
Platz 5
Performance 1M: +0,19 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: -5,30 %
Platz 6
Performance 1M: +4,48 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 7
Performance 1M: -15,62 %
Amazon
Tagesperformance: +3,80 %
Platz 8
Performance 1M: +0,01 %
Viatris
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 9
Performance 1M: +14,16 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 10
Performance 1M: +8,39 %
Eli Lilly
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 11
Performance 1M: -14,13 %
Intel
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 12
Performance 1M: -4,77 %
Ralph Lauren Registered (A)
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 13
Performance 1M: +5,16 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 14
Performance 1M: +3,81 %
SOLVENTUM
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 15
Performance 1M: +0,32 %
Netflix
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 16
Performance 1M: -2,62 %
Dow
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 17
Performance 1M: -21,98 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 18
Performance 1M: -14,23 %
Charles Schwab
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 19
Performance 1M: +3,97 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 20
Performance 1M: -4,70 %
Insulet
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 21
Performance 1M: +6,51 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 22
Performance 1M: +4,83 %
McKesson
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 23
Performance 1M: -6,92 %
Wells Fargo
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 24
Performance 1M: -5,61 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 25
Performance 1M: +10,24 %
Cardinal Health
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 26
Performance 1M: -7,37 %
First Solar
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 27
Performance 1M: +13,77 %
AbbVie
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 28
Performance 1M: +4,56 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 29
Performance 1M: +13,54 %
Tyson Foods (A)
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 30
Performance 1M: +5,34 %
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 31
Performance 1M: +3,09 %
State Street
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 32
Performance 1M: +1,58 %
Kenvue
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 33
Performance 1M: +1,78 %
Mohawk Industries
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 34
Performance 1M: +17,92 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 35
Performance 1M: -5,88 %
Cencora
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 36
Performance 1M: -1,52 %
CSX
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 37
Performance 1M: +5,88 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 38
Performance 1M: -6,36 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 39
Performance 1M: -13,94 %
