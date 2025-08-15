    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Ende des Glyphosatstreits?

    Bayer-Aktie: Turnaround rückt näher – Analyst sieht 25 Prozent Potenzial

    Nach einem Kursgewinn von 30 Prozent in den vergangenen 4 Monaten macht sich bei Aktionären von Bayer wieder Hoffnung breit. Ein Analyst glaubt, dass der Turnaround jetzt nah ist.

    Foto: Bayer AG

    Pharmariese Bayer hat seine Prognose für 2025 angehoben – allerdings steckt laut HSBC-Analyst Rajesh Kumar hinter dem Optimismus vor allem ein Sondereffekt. So dürften unter anderem Einmalgewinne aus dem Engagement beim Fußballklub Bayer 04 Leverkusen das Ergebnis stützen. Größere Einsparungen oder eine stärkere Entschuldung der Bilanz blieben hingegen aus, was den Markt etwas enttäuschte.

    Die Aktie konnte jedoch im Laufe dieser Woche rund vier Prozent zulegen. Analyst Kumar sieht Licht am Ende des Tunnels: Die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten in den USA, insbesondere um Glyphosat, könnten ab 2026 deutlich abnehmen. Bayer scheint laut HSBC mit seiner Strategie vor dem Obersten Gerichtshof auf Kurs zu sein. Damit eröffnen sich endlich auch neue Spielräume für Spin-Offs oder Kapitalerhöhungen.

    Auch das Pharma-Geschäft brauche dringend frisches Investment: Mit dem potenziellen Erfolg des Wirkstoffs Asundexian im vierten Quartal 2025 könnte Bayer einen wichtigen Wachstumsimpuls erhalten. Kumar weist jedoch darauf hin, dass die laufenden Rechtsstreitigkeiten noch den freien Cashflow belasten und damit die Mittel für Investitionen ins Pipeline-Portfolio einschränken könnten.

    Finanziell hat Bayer seine Prognosen für 2025 leicht angehoben: Der Umsatz soll nun 46 bis 48 Milliarden Euro betragen, das bereinigte EBITDA 9,7 bis 10,2 Milliarden Euro. Analyst Kumar sieht die Qualität des Prognoseanstiegs jedoch skeptisch, da er auf einmaligen Effekten beruht. Gleichzeitig könnten eine erfolgreiche Rechtsstrategie und ein Abbau von Bilanzbelastungen zu einer Neubewertung der Aktie führen.

    Unterm Strich bleibt der Analyst zuversichtlich: Er bestätigt seine Kaufempfehlung und hält am Kursziel von 32 Euro fest – ein Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent. Für Anleger bleibt die Aktie ein Kandidat, bei dem Turnaround-Potenzial und Risiken eng beieinanderliegen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


