Verve startet mit Prognosesenkung in den SDax - Technikprobleme und Wechselkurse
- Verve Group senkt Umsatzprognose auf 485-515 Mio. €
- Bereinigtes Ebitda sinkt auf 125-140 Mio. €
- Technische Probleme und Wechselkurse als Ursachen
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der schwedische Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung Verve Group beginnt sein Debüt im SDax mit einer Prognosesenkung. Der Nettoumsatz werde im laufenden Jahr bei 485 bis 515 Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend mit. Zuvor war Verve von 530 bis 565 Millionen Euro ausgegangen. Das bereinigte Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll nun noch 125 bis 140 Millionen Euro erreichen (zuvor: 155 bis 175 Millionen Euro).
Die Reduzierung der Prognose sei auf zwei Faktoren zurückzuführen, hieß es. Zum einen ein einmaliger Effekt aufgrund deutlicherer technischer Probleme im Zusammenhang mit der Plattformvereinheitlichung, die sich unmittelbar auf den Umsatz auswirkten. Zum anderen habe sich die Wechselkursentwicklung deutlich schlechter entwickelt als erwartet.
Verve war erst am 11. Juli für 1&1 in den Nebenwerteindex SDax aufgenommen worden. Das Unternehmen ist im General Standard notiert, der nicht so hohe Transparenzanforderungen wie der Prime Standard hat. Die Aktie der Schweden verlor auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion mehr als vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs./he/ajx
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie
Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 18,84 auf Tradegate (14. August 2025, 18:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um -8,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 390,19 Mio..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,0000Euro. Von den letzten 3 Analysten der Verve Group Registered (A) Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000Euro was eine Bandbreite von +222,41 %/+222,41 % bedeutet.
Sehe die jetzigen Kurse als hervorragende Einstiegsmöglichkeit.