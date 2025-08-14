    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerve Group Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Verve Group Registered (A)
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verve startet mit Prognosesenkung in den SDax - Technikprobleme und Wechselkurse

    Für Sie zusammengefasst
    • Verve Group senkt Umsatzprognose auf 485-515 Mio. €
    • Bereinigtes Ebitda sinkt auf 125-140 Mio. €
    • Technische Probleme und Wechselkurse als Ursachen
    Verve startet mit Prognosesenkung in den SDax - Technikprobleme und Wechselkurse
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der schwedische Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung Verve Group beginnt sein Debüt im SDax mit einer Prognosesenkung. Der Nettoumsatz werde im laufenden Jahr bei 485 bis 515 Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend mit. Zuvor war Verve von 530 bis 565 Millionen Euro ausgegangen. Das bereinigte Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll nun noch 125 bis 140 Millionen Euro erreichen (zuvor: 155 bis 175 Millionen Euro).

    Die Reduzierung der Prognose sei auf zwei Faktoren zurückzuführen, hieß es. Zum einen ein einmaliger Effekt aufgrund deutlicherer technischer Probleme im Zusammenhang mit der Plattformvereinheitlichung, die sich unmittelbar auf den Umsatz auswirkten. Zum anderen habe sich die Wechselkursentwicklung deutlich schlechter entwickelt als erwartet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu 1&1 AG!
    Short
    20,08€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 9,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    12,87€
    Basispreis
    2,80
    Ask
    × 6,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Verve war erst am 11. Juli für 1&1 in den Nebenwerteindex SDax aufgenommen worden. Das Unternehmen ist im General Standard notiert, der nicht so hohe Transparenzanforderungen wie der Prime Standard hat. Die Aktie der Schweden verlor auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion mehr als vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs./he/ajx

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

    Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 18,84 auf Tradegate (14. August 2025, 18:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um -8,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 390,19 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,0000Euro. Von den letzten 3 Analysten der Verve Group Registered (A) Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000Euro was eine Bandbreite von +222,41 %/+222,41 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Verve Group Registered (A) - A3D3A1 - SE0018538068

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Verve Group Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Verve startet mit Prognosesenkung in den SDax - Technikprobleme und Wechselkurse Der schwedische Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung Verve Group beginnt sein Debüt im SDax mit einer Prognosesenkung. Der Nettoumsatz werde im laufenden Jahr bei 485 bis 515 Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten …