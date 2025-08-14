    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Intel - Aktie legt am 14.08.2025 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Intel Aktie bisher um +8,14 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

    Intel Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.08.2025

    Die Intel Aktie notiert aktuell bei 20,460 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,14 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,540  entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Intel Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,01 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +8,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,77 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Intel auf -1,68 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

    Intel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,45 %
    1 Monat -4,77 %
    3 Monate -5,01 %
    1 Jahr +2,67 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die potenziellen Vorteile politischer Unterstützung für Intels Investitionen im US-Chipbau, die Auswirkungen politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen auf den Aktienkurs, die politische Kontroverse um den Intel-CEO und die umfassenden Herausforderungen bei Intel, einschließlich Produktions- und Umsatzproblemen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

    Zur Intel Diskussion

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,20 Mrd.EUR wert.

    Intel Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +11,05 %
    +8,45 %
    -4,77 %
    -5,01 %
    +2,67 %
    -45,72 %
    -54,00 %
    -26,81 %
    +964,34 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




