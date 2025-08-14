Intel springen hoch - Staatsbeteiligung im Gespräch

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,55 % und einem Kurs von 21,11 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 22:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +8,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 92,75 Mrd..

Intel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,222USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von -0,90 %/+17,98 % bedeutet.