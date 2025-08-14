AKTIE IM FOKUS
Intel springen hoch - Staatsbeteiligung im Gespräch
- Intel-Aktien steigen um über 8 Prozent am Donnerstag.
- US-Regierung prüft mögliche Staatsbeteiligung an Intel.
- Ziel: Unterstützung für Ausbau der Produktion in USA.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Intel haben am Donnerstag gegen Handelsende einen Kurssprung von mehr als 8 Prozent hingelegt. Auslöser war eine Meldung, wonach sich die US-Regierung in Gesprächen mit dem gebeutelten Chiphersteller befindet über eine mögliche Staatsbeteiligung befindet. Mit dem Schritt sollten die Bemühungen von Intel unterstützt werden, die Produktion in den USA auszubauen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen.
Intel hatten erst vor wenigen Tagen deutlich angezogen, als sich US-Präsident Donald Trump positiv zum Intel-Chef Lip-Bu Tan geäußert hatte - obwohl er Tage davor noch Töne genau in die andere Richtung angeschlagen hatte.ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,55 % und einem Kurs von 21,11 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +8,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 92,75 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,222USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von -0,90 %/+17,98 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Intel. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.golem.de/news/nova-lake-s-intel-will-amds-x3d-cpus-einholen-2508-198850.html
Intel beherrscht prinzipiell die notwendigen Fertigungstechniken, um Cache-Dies sowohl oberhalb als auch unterhalb der CPU-Kerne unterzubringen. Auf TSMC ist der Hersteller damit zumindest in diesem Punkt nicht angewiesen.
Wie kann man überhaupt auf so eine behämmerte Idee kommen 😂