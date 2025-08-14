JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 6,50 auf 6,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es bleibe für den Industriekonzern eine Herausforderung, selbst die gesenkten Jahresziele zu erreichen, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in einer Nachbetrachtung der jüngsten Quartalszahlen. Im Fokus stehe der Restrukturierungsprozess./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:43 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,32 % und einem Kurs von 8,886EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 22:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,30

Kursziel alt: 6,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,30 € , was einem Rückgang von -29,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer