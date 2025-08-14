JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 6,50 auf 6,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es bleibe für den Industriekonzern eine Herausforderung, selbst die gesenkten Jahresziele zu erreichen, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in einer Nachbetrachtung der jüngsten Quartalszahlen. Im Fokus stehe der Restrukturierungsprozess./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,32 % und einem Kurs von 8,886EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 22:14 Uhr) gehandelt.
