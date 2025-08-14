Aktien New York Schluss
Indizes stagnieren - Fokus auf Alaska
- Indizes in New York stagnieren nach starken Tagen.
- Dow Jones schloss leicht im Minus, Nasdaq ebenfalls.
- Markt wartet auf Trump-Putin-Treffen zur Ukraine.
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei starken Tagen sind am Donnerstag die wichtigsten Aktien-Indizes in New York nicht mehr vorangekommen. Weitere Preisdaten bremsten die Kurse etwas aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum Schluss mit minus 0,02 Prozent auf 44.911,26 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,07 Prozent auf 23.832,44 Zähler nach. Auch der marktbreite S&P 500 trat mit plus 0,03 Prozent auf 6.468,54 Punkte quasi auf der Stelle. Standardwerte holten deutlichere Verluste auf.
Ein überraschend starker Preisauftrieb auf Herstellerebene im Juli belastete etwas. Die jüngst noch gestiegenen Zinssenkungshoffnungen erhielten dadurch wieder einen kleinen Dämpfer. Am Vortag hatten der Nasdaq 100 und der S&P 500 Höchststände erreicht.
Mit Spannung warten Marktteilnehmer nun auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an diesem Freitag in Alaska, das eine mögliche Weichenstellung im Ukraine-Krieg sein kann. Die Hoffnung auf eine Waffenruhe und auf Frieden könnte die Stimmung unter den Verbrauchern, in den Unternehmen und am Markt aufhellen, etwas Druck von den Energiepreisen nehmen und den Fokus auf den Wiederaufbau der Ukraine lenken, hieß es von der schweizerischen Bank UBS./ajx/he
@Timburg
Laut Google: "
"Frontier Markets, auch Grenzmärkte genannt, sind Volkswirtschaften, die wirtschaftlich weiter entwickelt sind als die am wenigsten entwickelten Länder, aber noch nicht die Kriterien für Schwellenländer erfüllen, da sie zu klein, zu illiquide oder zu risikobehaftet sind, um als solche klassifiziert zu werden. Diese Märkte sind Teil der Entwicklungsländer und werden oft als potenzielle zukünftige Emerging Markets angesehen, da sie das Ziel verfolgen, den Status eines Schwellenlandes zu erreichen. Die Bezeichnung wurde 1992 von Farida Khambata, damals bei der International Finance Corporation (IFC), geprägt, um kleinere und weniger zugängliche, aber dennoch investierbare Märkte zu beschreiben.
Frontier Markets unterscheiden sich von den traditionellen Emerging Markets durch geringere Marktkapitalisierung, geringere Liquidität und oft höhere Transaktionskosten. Sie werden von Investoren gesucht, die auf langfristige, hohe Renditen abzielen und gleichzeitig eine geringe Korrelation zu anderen Märkten anstreben. Die Märkte sind typischerweise von einer jungen, wachsenden Bevölkerung geprägt, was ein hohes wirtschaftliches Potenzial verspricht. Beispiele für Länder, die zu den Frontier Markets gehören, sind Vietnam, Kenia, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Marokko und Rumänien. Auch kleinere, relativ hoch entwickelte Länder wie die baltischen Staaten oder Island werden manchmal in diese Kategorie eingeordnet, da sie zu klein für den Status eines Emerging Market sind."
Es gibt einen sehr guten Artikel, allerdings hinter der paywall:
1.Eli Lillys Zepbound überholt Novo Nordisks Wegovy in den USA bei wöchentlichen Verschreibungen. Vorteile: Höherer Gewichtsverlust und (aus meiner Sicht entscheidend... viele Patienten bevorzugen Zepbound (Eli Lilly), weil es verträglicher ist. Weniger Probleme bei den üblichen Magen-Darm-Trakt Geschichten wie Übelkeit, Verstopfung oder Erbrechen.
2.In den USA produzieren sogenannte Compounding-Apotheken Nachahmerprodukte. Diese Kopien werden unter Ausnahmeregelungen zu deutlich günstigeren Preisen über Plattformen wie Hims oder Henry Meds verkauft. Seit Ende Mai 2025 von der FDA zwar eingeschränkt, dennoch gibt es Ausnahmen, die offenbar eine unklare Marktsituation schafft. Es wird geschätzt, dass bis zu 30% des Marktes aus diesen Nachahmerprodukten besteht.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Novo Nordisk ist stärker betroffen als Eli Lilly, da etwa 80% der Kopien Novo betreffen. Eine Theorie: Die US-Regierung lässt das stillschweigend zu, weil es Eli Lilly als US-Unternehmen weniger betroffen ist.
Börsenguru bin ich definitiv nicht aber >60 und damit alt. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, wird Karl Valentin zugeschrieben, ist aber auch für die Börse relevant.