Indizes stagnieren - Intel springen hoch

Ein überraschend starker Preisauftrieb auf Herstellerebene im Juli belastete etwas. Die jüngst noch gestiegenen Zinssenkungshoffnungen erhielten dadurch wieder einen kleinen Dämpfer. Am Vortag hatten der Nasdaq 100 und der S&P 500 Höchststände erreicht.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei starken Tagen sind am Donnerstag die wichtigsten Aktien-Indizes in New York nicht mehr vorangekommen. Weitere Preisdaten bremsten die Kurse etwas aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum Schluss mit minus 0,02 Prozent auf 44.911,26 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,07 Prozent auf 23.832,44 Zähler nach. Auch der marktbreite S&P 500 trat mit plus 0,03 Prozent auf 6.468,54 Punkte quasi auf der Stelle. Standardwerte holten deutlichere Verluste auf.

Mit Spannung warten Marktteilnehmer nun auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an diesem Freitag in Alaska, das eine mögliche Weichenstellung im Ukraine-Krieg sein kann. Die Hoffnung auf eine Waffenruhe und auf Frieden könnte die Stimmung unter den Verbrauchern, in den Unternehmen und am Markt aufhellen, etwas Druck von den Energiepreisen nehmen und den Fokus auf den Wiederaufbau der Ukraine lenken, hieß es von der schweizerischen Bank UBS.

Die Aktien von Intel sprangen gegen Handelsende hoch und schlossen mit plus 7,4 Prozent. Auslöser war eine Meldung, wonach sich die US-Regierung in Gesprächen mit dem gebeutelten Chiphersteller über eine mögliche Staatsbeteiligung befindet. Mit dem Schritt sollten die Bemühungen von Intel unterstützt werden, die Produktion in den USA auszubauen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen.

Intel hatten erst vor wenigen Tagen deutlich angezogen, als sich US-Präsident Donald Trump positiv zum Intel-Chef Lip-Bu Tan geäußert hatte - obwohl er Tage davor noch Töne genau in die andere Richtung angeschlagen hatte. Längerfristig betrachtet kommen die Intel-Aktien seit einem Jahr kaum voran.

Amazon holten ihre seit der enttäuschenden Quartalsbilanz vor zwei Wochen verbuchten Verluste auf und bauten ihre Vortagesgewinne um 2,9 Prozent aus. Am Vortag hatte Amazon angekündigt, im Lebensmittelhandel zu expandieren. Die Expansion stütze die steigende Nachfrage, Amazon dürfte Marktanteile gewinnen, schrieb Analyst Doug Anmuth von JPMorgan.

Der Netzwerk-Ausrüster Cisco enttäuschte mit einem zurückhaltenden Ausblick die Hoffnungen von Anlegern mit Blick auf Geschäfte rund um Künstliche Intelligenz (KI). Die Aktien verloren 1,6 Prozent.

Auch das Photonik-Unternehmen Coherent enttäuschte mit dem Ausblick, der laut einigen Analysten auf eine Verlangsamung im Bereich Künstliche Intelligenz hindeutet. Coherent kündigte außerdem an, das Luftfahrt- und Rüstungsgeschäft an den Finanzinvestor Advent für 400 Millionen Dollar zu verkaufen. Die Aktien brachen um fast ein Fünftel ein, die steile Rekordrally ist damit erst einmal beendet.

Für die Papiere von Deere ging es um 6,8 Prozent nach unten. Der Landmaschinenhersteller hatte die Obergrenze seiner Prognosespanne für den Jahresüberschuss gesenkt. Eine Rekordernte bei Mais in den USA mit sinkenden Preisen und die unsichere Nachfrage nach Getreide angesichts der internationalen Handelskonflikte trüben die Marktaussichten weiter ein./ajx/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 198,0 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 22:35 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +8,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,77 %. Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 92,75 Mrd.. Intel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,222USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von -0,90 %/+17,98 % bedeutet.



