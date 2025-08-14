    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 6,30 Euro - 'Neutral'

    • JPMorgan senkt Kursziel für Thyssenkrupp auf 6,30 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Neutral", Herausforderungen bleiben.
    • Restrukturierungsprozess steht im Fokus der Analyse.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 6,50 auf 6,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es bleibe für den Industriekonzern eine Herausforderung, selbst die gesenkten Jahresziele zu erreichen, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in einer Nachbetrachtung der jüngsten Quartalszahlen. Im Fokus stehe der Restrukturierungsprozess./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:43 / BST

    ISIN:DE0007500001WKN:750000

     

    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 6,30 Euro

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
