JPMorgan senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 6,30 Euro - 'Neutral'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,32 % und einem Kurs von 8,886 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 22:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,50 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,53 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +35,15 %/+1,36 % bedeutet.