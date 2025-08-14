ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 6,30 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan senkt Kursziel für Thyssenkrupp auf 6,30 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Neutral", Herausforderungen bleiben.
- Restrukturierungsprozess steht im Fokus der Analyse.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 6,50 auf 6,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es bleibe für den Industriekonzern eine Herausforderung, selbst die gesenkten Jahresziele zu erreichen, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in einer Nachbetrachtung der jüngsten Quartalszahlen. Im Fokus stehe der Restrukturierungsprozess./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:43 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,32 % und einem Kurs von 8,886 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 22:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,50 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,53 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +35,15 %/+1,36 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 6,30 Euro
