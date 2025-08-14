Aramco unterzeichnet Jafurah-Midstream-Deal im Wert von 11 Mrd. $ mit internationalem Konsortium unter Führung von Global Infrastructure Partners

Jafurah ist das größte nicht-assoziierte Gaserschließungsprojekt im Königreich Saudi-Arabien mit einem geschätzten Vorkommen von 229 Billionen Standardkubikfuß Rohgas und 75 Milliarden Stock Tank Barrels Kondensat. Es ist eine Schlüsselkomponente in den Plänen von Aramco, die Gasproduktionskapazität zwischen 2021 und 2030 um 60 % zu erhöhen, um die steigende Nachfrage zu decken.

DHAHRAN, Saudi-Arabien, 14. August 2025 /PRNewswire/ -- Aramco, eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen, hat mit einem Konsortium internationaler Investoren unter der Leitung von Fonds, die von Global Infrastructure Partners (GIP), einem Teil von BlackRock, verwaltet werden, ein Leasing- und Rückmietungsgeschäft in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar für seine Gasverarbeitungsanlagen in Jafurah unterzeichnet.

Im Rahmen der Transaktion wird eine neu gegründete Tochtergesellschaft, die Jafurah Midstream Gas Company (JMGC), Erschließungs- und Nutzungsrechte für die Jafurah Field Gas Plant und die Riyas NGL Fractionation Facility pachten und für einen Zeitraum von 20 Jahren an Aramco zurückmieten. JMGC erhält einen von Aramco zu zahlenden Tarif als Gegenleistung dafür, dass es Aramco das ausschließliche Recht gewährt, Rohgas aus Jafurah zu beziehen, zu verarbeiten und aufzubereiten.

Aramco wird eine Mehrheitsbeteiligung von 51 % an JMGC halten, während die restlichen 49 % von Investoren unter der Führung von GIP gehalten werden. Es wird erwartet, dass die Transaktion, die keine Einschränkungen der Produktionsmengen von Aramco mit sich bringt, so bald wie möglich abgeschlossen werden kann, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind.

Amin H. Nasser, Präsident und CEO von Aramco, sagte: „Jafurah ist ein Eckpfeiler unseres ehrgeizigen Gasexpansionsprogramms, und die Beteiligung des GIP-geführten Konsortiums als Investoren an einer Schlüsselkomponente unserer unkonventionellen Gasaktivitäten zeigt das attraktive Wertangebot des Projekts. Diese ausländischen Direktinvestitionen in das Königreich unterstreichen auch die Attraktivität der langfristigen Strategie von Aramco für die internationale Investorengemeinschaft. Jafurah bereitet sich darauf vor, in diesem Jahr mit der ersten Phase der Produktion zu beginnen, und die Entwicklung der nachfolgenden Phasen verläuft planmäßig. Wir freuen uns darauf, dass Jafurah eine wichtige Rolle als Rohstofflieferant für die Petrochemie spielen und die Energie liefern wird, die für die Versorgung neuer Wachstumssektoren, wie z. B. AI-Rechenzentren, im Königreich benötigt wird."