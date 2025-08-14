JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 15,75 auf 15,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Kochboxenkonzerns bis 2027. Grund seien Währungseffekte und ein schwächeres Auftragswachstum. Damit reflektiert er die jüngst angepasste Prognose von Hellofresh./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,65 % und einem Kurs von 7,328EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15,50

Kursziel alt: 15,75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



