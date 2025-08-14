    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh
    5 Aufrufe 5 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 15,75 auf 15,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Kochboxenkonzerns bis 2027. Grund seien Währungseffekte und ein schwächeres Auftragswachstum. Damit reflektiert er die jüngst angepasste Prognose von Hellofresh./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,65 % und einem Kurs von 7,328EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Giles Thorne
    Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 15,50
    Kursziel alt: 15,75
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,50, was eine Steigerung von +111,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 15,75 auf 15,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis …