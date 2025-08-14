Jefferies senkt Ziel für Adyen auf 1835 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,46 % und einem Kurs von 1.391 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -1,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 43,84 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.835,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +31,89 %/+79,69 % bedeutet.