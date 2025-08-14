ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Adyen auf 1835 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Adyen-Kursziel auf 1835 Euro.
- Einstufung bleibt trotz Rückgang auf "Buy".
- Konstruktive Sicht auf nächsten 18 Monate bestätigt.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen nach dem jüngsten Kursrutsch von 2039 auf 1835 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hannes Leitner senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Halbjahreszahlen des Zahlungsdienstleisters. Die Telefonkonferenz habe aber seine konstruktive Haltung mit Blick auf die nächsten 18 Monate gestützt./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:24 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,46 % und einem Kurs von 1.391 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -1,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 43,84 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.835,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +31,89 %/+79,69 % bedeutet.
