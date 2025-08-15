    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Bundeswehr-Beschaffungsamt befürwortet reduzierte Mehrwertsteuer auf Rüstungsgüter

    Osnabrück (ots) - Die Präsidentin des Bundeswehr-Beschaffungsamtes (BAAINBw) hat
    sich für eine Steuerentlastung für die Rüstungsindustrie ausgesprochen. "Eine
    reduzierte Mehrwertsteuer für Rüstungsgüter könnte ich mir durchaus vorstellen",
    sagte Annette Lehnigk-Emden der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Dann könnte
    man mit dem Etat für die Bundeswehr auch mehr einkaufen. "Aktuell gehen 19
    Prozent unserer Rüstungsausgaben als Umsatzsteuer ans Finanzministerium", sagte
    die Amtspräsidentin.

    Eine andere Idee lehnt Annette Lehnin-Emden hingegen ab. "Eine Übergewinnsteuer
    würde nichts bringen", so die Chefin der Behörde in Koblenz. Unternehmen würden
    diese dann "mit einkalkulieren und der Staat dann nur mehr bezahlen". Eine
    solche Extra-Steuer hatte jüngst die Linksfraktion Bremer Bürgerschaft
    gefordert, auch das EU-Parlament soll sich mit der Idee auseinandersetzen.

