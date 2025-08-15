Bundeswehr-Beschaffungsamt befürwortet reduzierte Mehrwertsteuer auf Rüstungsgüter

Osnabrück (ots) - Die Präsidentin des Bundeswehr-Beschaffungsamtes (BAAINBw) hat

sich für eine Steuerentlastung für die Rüstungsindustrie ausgesprochen. "Eine

reduzierte Mehrwertsteuer für Rüstungsgüter könnte ich mir durchaus vorstellen",

sagte Annette Lehnigk-Emden der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Dann könnte

man mit dem Etat für die Bundeswehr auch mehr einkaufen. "Aktuell gehen 19

Prozent unserer Rüstungsausgaben als Umsatzsteuer ans Finanzministerium", sagte

die Amtspräsidentin.



Eine andere Idee lehnt Annette Lehnin-Emden hingegen ab. "Eine Übergewinnsteuer

würde nichts bringen", so die Chefin der Behörde in Koblenz. Unternehmen würden

diese dann "mit einkalkulieren und der Staat dann nur mehr bezahlen". Eine

solche Extra-Steuer hatte jüngst die Linksfraktion Bremer Bürgerschaft

gefordert, auch das EU-Parlament soll sich mit der Idee auseinandersetzen.



Pressekontakt:



Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6097185

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung





