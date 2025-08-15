Bundeswehr-Beschaffungsamt befürwortet reduzierte Mehrwertsteuer auf Rüstungsgüter
Osnabrück (ots) - Die Präsidentin des Bundeswehr-Beschaffungsamtes (BAAINBw) hat
sich für eine Steuerentlastung für die Rüstungsindustrie ausgesprochen. "Eine
reduzierte Mehrwertsteuer für Rüstungsgüter könnte ich mir durchaus vorstellen",
sagte Annette Lehnigk-Emden der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Dann könnte
man mit dem Etat für die Bundeswehr auch mehr einkaufen. "Aktuell gehen 19
Prozent unserer Rüstungsausgaben als Umsatzsteuer ans Finanzministerium", sagte
die Amtspräsidentin.
Eine andere Idee lehnt Annette Lehnin-Emden hingegen ab. "Eine Übergewinnsteuer
würde nichts bringen", so die Chefin der Behörde in Koblenz. Unternehmen würden
diese dann "mit einkalkulieren und der Staat dann nur mehr bezahlen". Eine
solche Extra-Steuer hatte jüngst die Linksfraktion Bremer Bürgerschaft
gefordert, auch das EU-Parlament soll sich mit der Idee auseinandersetzen.
