    Pressestimme

    'Allgemeine Zeitung' zu Wechsel an der Bahn-Spitze

    • Trennung von Richard Lutz war alternativlos.
    • Bahn benötigt klare Vision für die Zukunft.
    • Politik muss Weichenstellung aktiv angehen.

    MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Wechsel an der Bahn-Spitze:

    "Die Trennung von Bahnchef Richard Lutz war alternativlos. Mit ihm auf der Lok bewegte sich der Staatskonzern auf abschüssiger Strecke ins Nirgendwo. Wenn Verkehrsminister Schnieder sich nun einen neuen Bahnchef (oder eine Chefin) sucht, sollte ihm klar sein, dass damit noch kein Problem gelöst ist. Die Bahn braucht eine Idee des Eigentümers, was aus ihr eigentlich werden soll. Soll sie als schlankes Verkehrsunternehmen sich selbst tragen, vielleicht gar Gewinne erwirtschaften und dieser Prämisse alles unterordnen? Oder soll sie für Bürger und Wirtschaft ein Vollversorger bleiben (besser: werden), der einen wachsenden Anteil der Verkehre aufnimmt und damit einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität leistet? Die Politik darf sich um diese Weichenstellung nicht länger herumdrücken. Sonst bleibt der Job des Bahnchefs ein Himmelfahrtskommando."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
